افزایش دو برابری اعتبار صندوق رفاه دانشجویان در دستور کار مجلس / عدم تحقق وعده های سفرهای استانی

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبار 120 میلیارد تومانی فعلی صندوق رفاه دانشجویان پاسخگوی تمامی دانشجویان متقاضی نیست و تنها 50 درصد از مبلغ شهریه را پوشش می دهد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم گفت: همچنین مبلغ 50 میلیارد تومان برای وام مسکن دانشجویان در نظر گرفته شده است که با موافقت و تصویب نهایی مجلس به دانشجویان به ویژه متأهلان اعطا می شود.

وی با بیان اینکه نباید به اعتبارات دانشگاه ها نگاهی انقباضی داشت، افزود: دانشگاه ها در حال توسعه هستند و تعداد دانشجویان نیز افزایش می یابد و نمی توان همان بودجه جاری سال گذشته را برای امسال در نظر گرفت. همچنین حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها نیز به دلایلی مانند تبدیل وضعیت سال به سال به طور طبیعی افزایش می یابد.

حسینی گفت: وزارت علوم بحث افزایش اعتبارات را به جهت دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه مطرح می کند که برای دستیابی به آنها نیاز به حمایت و پشتیبانی دولت دارد. در عین حال وزارت علوم نیز تابع مجلس، دولت و شرایط کشور خواهد بود.

وی با اشاره به سفرهای استانی هیات دولت اضافه کرد: در سفرهای استانی نیز توافقاتی مبنی بر ایجاد دانشگاه و راه اندازی موسسه آموزش عالی صورت می گیرد که در صورت عدم تحقق اعتبارات لازم این وعده ها تحقق نمی یابد. در این راستا 6 میلیارد اعتبار برای امور عمرانی در متمم در نظر گرفته شد که محقق نمی شود و این امر باعث به تعویق افتادن برنامه های توسعه ای آموزش عالی می شود.