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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد :

افزایش دو برابری اعتبار صندوق رفاه دانشجویان در دستور کار مجلس / عدم تحقق وعده های سفرهای استانی

افزایش دو برابری اعتبار صندوق رفاه دانشجویان در دستور کار مجلس / عدم تحقق وعده های سفرهای استانی

بررسی بودجه های وزارت علوم و دانشگاه ها در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار دارد. در حال حاضر با توجه به اینکه میزان اعتبار صندوق رفاه دانشجویان نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است افزایش این اعتبار به 240 میلیارد تومان توسط نمایندگان مجلس مطرح شده است.

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبار 120 میلیارد تومانی فعلی صندوق رفاه دانشجویان پاسخگوی تمامی دانشجویان متقاضی نیست و تنها 50 درصد از مبلغ شهریه را پوشش می دهد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم گفت: همچنین مبلغ 50 میلیارد تومان برای وام مسکن دانشجویان در نظر گرفته شده است که با موافقت و تصویب نهایی مجلس به دانشجویان به ویژه متأهلان اعطا می شود.

وی با بیان اینکه نباید به اعتبارات دانشگاه ها نگاهی انقباضی داشت، افزود: دانشگاه ها در حال توسعه هستند و تعداد دانشجویان نیز افزایش می یابد و نمی توان همان بودجه جاری سال گذشته را برای امسال در نظر گرفت. همچنین حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها نیز به دلایلی مانند تبدیل وضعیت سال به سال به طور طبیعی افزایش می یابد.

حسینی گفت: وزارت علوم بحث افزایش اعتبارات را به جهت دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه مطرح می کند که برای دستیابی به آنها نیاز به حمایت و پشتیبانی دولت دارد. در عین حال وزارت علوم نیز تابع مجلس، دولت و شرایط کشور خواهد بود.

وی با اشاره به سفرهای استانی هیات دولت اضافه کرد: در سفرهای استانی نیز توافقاتی مبنی بر ایجاد دانشگاه و راه اندازی موسسه آموزش عالی صورت می گیرد که در صورت عدم تحقق اعتبارات لازم این وعده ها تحقق نمی یابد. در این راستا 6 میلیارد اعتبار برای امور عمرانی در متمم در نظر گرفته شد که محقق نمی شود و این امر باعث به تعویق افتادن برنامه های توسعه ای آموزش عالی می شود.

کد مطلب 443309

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