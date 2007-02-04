برای حل بحران خاورمیانه باید با ایران گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،"مارتین شولتز"درگفتگو با رادیو دولتی آلمان گفت : به هرحال کشورهای منطقه خاورمیانه تمایلاتی در این منطقه دارند که نباید از آنها غافل بود؛ چرا که همین امر می تواند در چگونگی حل بحران موجود تاثیرگذار باشد .

وی افزود : ایران،عربستان و سوریه از جمله کشورهای مهم منطقه هستند که در تامین ثبات خاورمیانه می توانند تاثیر بسزایی ایفا کنند .

رئیس فراکسیون سوسیالیست های پارلمان اروپا با حمایت از طرح گفتگو با ایران اظهار داشت : به عقیده من گفتگو با ایران از عمده اقداماتی است که به منظور بازگرداندن ثبات و امنیت به خاورمیانه می توان انجام داد .

وی درباره دیدار آتی " کاندولیزا رایس " وزیر امورخارجه آمریکا و " ابومازن " رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و همچنین نشست قریب الوقوع کمیته چهارجانبه در برلین تصریح کرد : نکته مهم این است که کمیته چهارجانبه اهداف خود را در جهت حل بحران خاورمیانه به درستی و به طور جدی دنبال کند .

" شولتس " افزود : آمریکا تلاش های زیادی را برای سر و سامان بخشیدن به اوضاع خاورمیانه انجام داده که باید در انتظار نتایج آن بود .

پیش از این " المار بروک " رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا نیز با تاثیرگذار قلمداد کردن ایران در مسائل خاورمیانه خاطر نشان کرده بود : در حال حاضر ایران در حوزه سیاست خارجی منطقه از قدرتمندترین کشورها به شمار می آید .