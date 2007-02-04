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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۰۶

رئیس فراکسیون سوسیالیست های پارلمان اروپا :

برای حل بحران خاورمیانه باید با ایران گفتگو کرد

رئیس فراکسیون سوسیالیست های پارلمان اروپا با اشاره به سفر خاورمیانه ای صدراعظم آلمان معتقد است که برای حل بحران این منطقه باید با ایران وارد گفتگو شد .

به گزارش خبرگزاری مهر،"مارتین شولتز"درگفتگو با رادیو دولتی آلمان گفت : به هرحال کشورهای منطقه خاورمیانه تمایلاتی در این منطقه دارند که نباید از آنها غافل بود؛ چرا که همین امر می تواند در چگونگی حل بحران موجود تاثیرگذار باشد .

وی افزود : ایران،عربستان و سوریه از جمله کشورهای مهم منطقه هستند که در تامین ثبات خاورمیانه می توانند تاثیر بسزایی ایفا کنند .

رئیس فراکسیون سوسیالیست های پارلمان اروپا با حمایت از طرح گفتگو با ایران اظهار داشت : به عقیده من گفتگو با ایران از عمده اقداماتی است که به منظور بازگرداندن ثبات و امنیت به خاورمیانه می توان انجام داد .

وی درباره دیدار آتی " کاندولیزا رایس " وزیر امورخارجه آمریکا و " ابومازن " رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و همچنین نشست قریب الوقوع کمیته چهارجانبه در برلین تصریح کرد : نکته مهم این است که کمیته چهارجانبه اهداف خود را در جهت حل بحران خاورمیانه به درستی و به طور جدی دنبال کند .

" شولتس " افزود : آمریکا تلاش های زیادی را برای سر و سامان بخشیدن به اوضاع خاورمیانه انجام داده که باید در انتظار نتایج آن بود .

پیش از این " المار بروک " رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا نیز با تاثیرگذار قلمداد کردن ایران در مسائل خاورمیانه خاطر نشان کرده بود :  در حال حاضر ایران در حوزه سیاست خارجی منطقه از قدرتمندترین کشورها به شمار می آید .

کد مطلب 443310

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