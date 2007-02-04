بیش از 97 درصد مردم کرج شهرنشین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کیارشی در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان کرج اظهار داشت: بالاترین نرخ شهرنشینی در کشور متعلق به شهرستان کرج بوده است و تنها 7/2 درصد از مردم کرج روستانشین هستند.

وی ادامه داد: کرج 12 درصد جمعیت و 13 درصد مساحت استان تهران را به خود اختصاص داده است و تراکم جمعیت به لحاظ بالا بودن میزان شهرنشینی در این شهرستان بسیار بالاست.

کیارشی خاطرنشان کرد: این شهرستان به لحاظ تخصیص اعتبارات مورد توجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و سهم کرج از 2600 پروژه در دست احداث استان بالغ بر 276 پروژه بوده است.

وی افزود: اعتبار مجموع پروژه های شهرستان کرج 363 میلیارد و 197 میلیون ریال بوده که بیش از 75 درصد آن جذب شده و بقیه آن نیز تا پایان زمان تعیین شده برای جذب بودجه یعنی تیرماه توسط دستگاه های اجرایی جذب خواهد شد.

کیارشی تصریح کرد: جلسه های مشترک سازمان مدیریت با شورای برنامه ریزی شهرستان های استان تهران به منظور بررسی وضعیت پروژه های هر شهرستان برگزار می شود و در این جلسات علل تاخیر در پروژه ها بررسی و در خصوص رفع موانع پیشرفت آنها چاره اندیشی صورت می گیرد.

وی یادآور شد: در صورت تاخیر بیش از اندازه در اجرای پروژه های تعیین شده برای شهرستان های اعتبارات آنها به سایر پروژها تخصیص می یابد تا اعتبار تخصیص یافته به آنها معطل نماند.

هم اکنون دو هزار و 600 پروژه در استان تهران در دست اجراست که بیش از 90 درصد مجموع اعتبارات آنها جذب شده است.