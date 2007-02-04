به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد باقر بهرامی اسدآباد که در حاشیه جلسه علنی امروز در خصوص لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: این لایحه پس از تصویب به شورای نگهبان رفت ولی در 5 مورد کلی مورد ایراد قرار گرفت.

وی افزود: پس از عودت لایحه از شورای نگهبان، تلاش شد اشکالات وارده در حد امکان رفع شود ولی کمیسیون اجتماعی تصویب کرد در صورت اصرار شورای مذکور بر 15 ماده مهم آن که مربوط به بار مالی است، این مواد در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.

رئیس کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی هنگام بررسی مجدد لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران(عودت داده شده از شورای نگهبان) با مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران و تعدادی از عزیزان جانباز در این زمنیه بحث و تبالد نظر کرده است.

نماینده اسد آباد گفت: در این رایزنی ها اصل وجود لایحه ای جامعه برای خدمات رسانی به ایثارگران خوب ارزیابی شد ولی با توجه به این که لایحه تصویب شده بود، مقرر گردید پس از قانونی شدن و اجرای آن مورد اصلاح واقع شود.

وی که تاکید کرد: لایحه مورد نظر دارای اشکالاتی است که مانع از خدمت بهینه به قشر ایثارگر و جانباز می شود، در عین حال خاطر نشان کرد: لایحه باید مورد اصلاح قرار گیرد و اگر دولت اصلاحیه ندهد، نمایندگان ملت در قالب طرح این کار را انجام می دهند.

رئیس کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در پایان یاد آور شد این کمیسیون آماده اصلاح لایحه است و مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران و همه جانبازان معترض می توانند، نظرات اصلاح خود را برای تدوین طرح اصلاحی در اختیار کمیسیون اجتماعی قرار دهند.

لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در حال حاضر برای اعلام نظر در نوبت بررسی شورای نگهبان قانون اساسی قرار دارد.