حجم اعتبارت عمرانی امسال استثنایی بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج وحید کیارشی در حاشیه نشست مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال 85 از لحاظ فضای عمرانی و حجم اعتبارات سالی استثنایی بود و باید از پتانسیل عمرانی این سال حداکثر استفاده را برد.

وی افزود: همچنین حجم اعتبارات و سرعت عمل اجرای پروژه ها در سال جاری بی نظیر بوده است؛ به همین دلیل مدیران ادارات و نهادهای مختلف باید از فرصت باقیمانده به منظور جذب اعتبارات استفاده کنند.

کیارشی خاطرنشان کرد: به منظور بررسی و رفع مشکل پروژه های تاخیردار درسطح استان تهران گروه های کارشناسی کار بازدید از پروژه ها را انجام داده اند و بیش از 90درصد پروژه های عمرانی استان مورد بازدید قرار گرفته اند.

وی یادآور شد: علت تاخیر در اجرای پروژه ها اغلب به دلیل زمین، طی تشریفات اداری، موافقت نامه ، بودجه و مواردی از این دست است ولی اشکالات این پروژه ها هر چه هست باید با کمک مدیران دستگاه های اجرایی و کارشناسان بررسی و رفع شود.

کیارشی ادامه داد: کارشناسان این سازمان در مدت 20 روز یک هزار و 166 پروژه در دست احداث در سطح استان تهران را مورد بررسی قرار دادند و برخی دیگر که تجهیزاتی یا تعمیراتی هستند را مورد ارزیابی و بررسی قرار داده اند.

وی تاکید کرد: سازمان مدیریت روی پروژه های تاخیری تمرکز بسیاری دارد و به هر نحو ممکن با کمک کارشناسان و موافقت مدیران و مسئولان ذیربط در خصوص آنها چاره اندیشی خواهد کرد.

در جلسه یاد شده علت تاخیر در اجرای 16 پروژه شهرستان کرج با حضور مدیران ارشد استان و شهرستان به تفکیک بررسی شد.

پروژه های تاخیری شهرستان کرج مربوط به فرمانداری، شهرداری ماهدشت ، شرکت آب و فاضلاب روستایی ، شرکت سهامی آب و فاضلاب، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی، اداره کل نوسازی مدارس، جهاد کشاورزی، اداره کل زندان ها، اداره کل راه و ترابری و اداره کل تربیت بدنی شهرستان کرج هستند.