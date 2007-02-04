انتقاد طلایی نیک از بلاتکلیفی لایحه مدیریت خدمات کشوری

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رضا طلایی نیک در تذکر آیین نامه ای خود در جلسه علنی امروز مجلس اظهار داشت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس تشکیل جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آیین نامه و حفظ نظم جلسه بر عهده رئیس جلسه است و رعایت ترتیب موارد در دستور هفتگی مجلس الزامی است.

وی افزود: البته بنده در خصوص عدم رعایت اصول منذکور به صورت خصوصی به اعضا هیات رئیسه تذکر دادم و آنها نیز آن را وارد دانستند و دیگر بیان تذکر به صورت رسمی را لازم ندانستند.

طلایی نیک تصریح کرد: ولی به عنوان یک بدعت مدام به این اشکال تکرار می شود و به عنوان نمونه دردستور هفتگی امروز نیز بدون اینکه ترتیب مذاکرات مشخص وشد برخی لوایح از جمله لایحه خدمات مدیریت کشوری بدون ردیف گنجانده شده است .

نماینده کبودر آهنگ گفت: ضمن اینکه لایحه خدمات کشوری بر اساس رای مجلس قرار بود بدون نوبت و بلافاصله در دستور قرار گیرد ولی این موضوع مراعات نشد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: اگر رای مجلس در خصوص موضوع مذکور مشکل داشته، لطفا اعلام کنید و اگر خود لایحه مشکل دارد باز هم مطرح کنید و نباید آن را در دستور هفتگی چاپ کنید.

وی افزود: بلاتکلیف نگاه داشتن چنین لوایح و طرح های مهمی خصوصا لایحه مدیریت کشوری فقط خوراکی علیه دولت و مجلس درست کرده است و همه چیز را زیرسوال می برد.

طلایی نیک گفت: خواهش می کنیم هیات رئیسه طبق آیین نامه شفاف و قاطع عمل کند و سیر قانونگذاری طی شود و به این اعتراضات نیز یک پاسخگویی شفاف داده شود.

حداد عادل در پاسخ به این تذکر طلایی نیک گفت: من به شما اطمینان می دهم که ما در جهت اجرای آیین نامه مصر هستیم .