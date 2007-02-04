مهاجرت گسترده عراقی ها به کشورهای عربی در نتیجه جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این مهاجران شامل تعداد زیادی از پزشکان، شخصیتهای دانشگاهی و دیگر متخصصان هستند که حضور آنها برای امر بازسازی عراق مهم و حیاتی است.

سازمان ملل متحد در ماه ژانویه اعلام کرد که حدود 1.7 میلیون نفر هم مجبور شده اند تا به شهرها و روستاهای امن تر در داخل عراق پناه ببرند و حدود 50 هزار عراقی در هر ماه، خانه های خود را ترک می کنند.

به نوشته این روزنامه، سازمان ملل متحد تلاش می کند تا برای کمک به مهاجران عراقی هزینه هایی را پیدا کند؛ مقامها در امر کمک رسانی و حقوق بشر می گویند که آمریکا و کشورهای غربی بر عملیات بازسازی عراق تمرکز کرده و از نتیجه انسانی جنگ غافل شده اند.

بر پایه این گزارش، اردن به مدت چندین دهه از مهاجران استقبال کرده است. تقریبا یک سوم از 5.9 میلیون ساکن آن را پناهندگان فلسطینی تشکیل می دهند و بنابر آمار سازمان ملل متحد 500 تا 700 هزار مهاجر عراقی دراردن زندگی می کنند،اما مقامهای مربوط به کمک رسانی می گویند که تعداد واقعی مهاجران عراقی، نزدیک به 1 میلیون نفراست .

پیش از این نیز وزارت بهداشت عراق اعلام کرد که 22 هزار و 950 عراقی در سال 2006 میلادی کشته شدند .

بر پایه آمار این وزارتخانه، بیش از 17 هزار غیرنظامی عراقی و افسر پلیس در نیمه دوم سال 2006 کشته شده اند.