کشته شدن یکی از رهبران ارشد طالبان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، سرهنگ توماس کالینز سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان (ایساف) اعلام کرد : فرمانده طالبان در یک حمله هوایی دقیق به خودروی وی در نزدیک شهرک موسی قلعه در استان هلمند واقع درجنوب افغانستان کشته شد .



کالینز بدون تایید گزارش رسانه ها مبنی براینکه وی فرماند ارشد طالبان درمنطقه بود؛ گفت : ما آماده اعلام نام وی نیستیم .



این سخنگو افزود: وی مدتها یکی ازاهداف ما در منطقه و یکی از شخصیتهای کلیدی طالبان در منطقه بود و باید به عنوان یک رهبرعالی رتبه طالبان تلقی شود .



یکی از سخنگویان ناتو نیز گفت : فرمانده طالبان به عنوان فرمانده شورشیان در منطقه موسی قلعه مشهور بود و مسئول مستقیم ناآرامیهای اخیر وحملات شورشیان در منطقه موسی قلعه بود .



حمله هوایی صبح امروز ناتو در یک منطقه به شعاع پنج کیلومتری در اطراف موسی قلعه انجام شد که مرکز منطقه ای به همین نام است .



انگلیسیها این مطلب را که این حمله نقض قرارداد جنجالی با رهبران قبیله ای منطقه است ، رد کرده و گفته اند که این حمله در منطقه ای به شعاع پنج کیلومتری و با هماهنگی ارتش افغانستان صورت گرفت و مجوز آن نیز صادر شده بود .



جنگجویان طالبان پنجشنبه شب به شهرک موسی قلعه حمله، نیروهای پلیس را خلع سلاح و مرکز دولتی آن را به اشغال خود در آوردند .



آنها ادعاکردند که ایساف با حمله هوایی هفته گذشته خود،این قرارداد را نقض کرده است .



ایساف این ادعا را رد و اعلام کرد که این حمله در خارج منطقه ممنوعه انجام شد .

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