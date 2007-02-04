مجلس نسبت به تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری مصمم است

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، کاظم دلخوشدر تذکر آئین نامه ای خود در جلسه علنی امروز مجلس ضمن تشکر از توجه ویژه رئیس مجلس در خصوص لایحه مدیریت خدمات کشوری ، اظهار داشت: بر اساس ماده 102 این لایحه در دستور کار قرار گرفت و پس از آن هم از دستور خارج شد.

وی افزود: دو سه هفته گذشته است و وقتی نسبت به در دستور قرار گرفتن این لایحه تذکر دادیم، فرمودید در جلسات آتی این لایحه در دستور می آید اما به هیچ عنوان این لایحه در دستور قرار نگرفته است .

دلخوش تصریح کرد: عدم تعادل در پرداخت حقوق کارکنان دولت و نظام اداری استخدامی باعث شد که این لایحه مدیریت به مجلس آید و حدود 2 سال و نیم است که روی آن کار می شود و در زمان بررسی تمام مواد دولت و مجلس حضور داشتند.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس یاد آور شد: اگر بحث استرداد مطرح است ، در دستور کار قرار گیرد و اجازه دهید نمایندگان مجلس تشخیص دهند آیا این لایحه توسط دولت استرداد شود یا خیر ؟

حداد عادل در پاسخ به دلخوش گفت: من به شما و همه نمایندگان که موضوع لایحه مدیریت خدمات کشوری را به حق و با جدیت تعقیب می کنند، اطمینان می دهم که همه تلا ش بنده و هیات رئیسه در جهت این است که این لایحه هم در مجلس مطرح شود و به تصویب رسد و هم به ابهامات و نگرانی ها و دغدغه هایی که دولت از حیث بار مالی و سایر جهات دارد یک پاسخ دهیم .

وی افزود: تلاش های ما و تماس های ما با دولت حتی در ایام تعطیلات برقرار بوده و جلساتی داشته ایم که ادامه خواهد داشت.

رئیس مجلس گفت: به شما اطمینان می دهم که بنده در دفاع از حق قانونی نمایندگان برای این لایحه مصر هستم و اگر قدری هم تاخیر شده، به جهت این است که ما کاری کنیم که نتیجه مثبت داشته باشد.