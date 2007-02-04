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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۱۶

برای حضور در تمرینات تیم فوتبال پاس؛

آرش برهانی امشب به تهران می آید

آرش برهانی با جدایی از تیم فوتبال النصر امارات امشب به تهران باز می گردد و بزودی تمرینات خود را با تیم فوتبال پاس آغاز می کند.

به گزارش خبرنگارمهر، آرش برهانی برای جدایی از تیم فوتبال النصر با مسئولان این باشگاه به توافق رسید. وی با دریافت رضایتنامه بین المللی از مسئولان این باشگاه امشب از دبی به تهران می آید و بزودی تمرینات خود را با تیم فوتبال پاس آغاز می کند.

برهانی که کارت ITC  خود را از باشگاه النصر دریافت کرده است با تسلیم این گواهینامه به مسئولان کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر مجوز بازی در لیگ برتر را دریافت می کند.

مسئولان تیم فوتبال پاس امیدوارند در هفته هجدهم این بازیکن جوان را به همراه داشته باشند تا مشکلات خط حمله شان در این بازی مرتفع شود.

مسئولان باشگاه پاس با توجه به نیازاین تیم به یک مهاجم با جدایی برهانی به شدت مخالف هستند و احتمال انتقال وی به استقلال را منتفی می دانند.

کد مطلب 443338

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