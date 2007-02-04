همایش "امام حسین(ع) و مقاومت" در قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید عبدالله هاشمی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پس از شهادت امام حسین(ع) افراد مؤمنی برای گسترش فرهنگ عاشورا برخی اموال خود را وقف می‌کنند تا در راه سخنرانی و برگزاری مراسم‌ مختلف هزینه شود، یادآور شد: در دهه دوم ماه محرم 30 همایش در مورد گسترش و تبیین فرهنگ مقاومت و ایثار در استانهای کشور برگزار می‌شود که از این میان 2 همایش در تهران و قم به صورت سراسری برگزار خواهد شد.



وی زمان برگزاری همایش "امام حسین و مقاومت" در قم را 18 بهمن اعلام کرد و گفت: این همایش با هدف تبیین الگوی عملی نهضت امام حسین(ع)، مبارزه با ناتوی فرهنگی با الهام از فرهنگ مقاومت از دیدگاه امام حسین، نکوداشت مقام والای سیدالشهدا به عنوان بزرگ‌ترین اسوه مقاومت و تبیین فرهنگ کربلا و عاشورا و معرفی نمادهای مقاومت و ایثار در سالن اجتماعات مدرسه عالی دارالشفاء برگزار می‌شود.



دبیر همایش سراسری "امام حسین و مقاومت" گفت: 62 اثر از تهران، شهرکرد، همدان، کاشان، ملایر و قم به دبیرخانه ارسال شده که از این تعداد از صاحبان 12 اثر برتر قدردانی خواهد شد.