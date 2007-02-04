حذف بخش تفسیر از مسابقات بین المللی قرآن / کم کاری صدا و سیما در پوشش برنامه های قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر ، معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه صبح امروز در نشست خبری کنگره های عاشورا پژوهی و مسابقات سراسری قرآن ، بیان داشت: به رغم تلاش های صورت گرفته از سوی سازمان صداوسیما ، متاسفانه تا کنون همکاری های این سازمان رضایت بخش نبوده است.

وی افزود: با توجه به برخی از اختلاف افکنی های اخیر میان مسلمانان و همچنین جایگاه ویژه کشورمان در منطقه ، شایسته است که صدا وسیما سرمایه گذاری گسترده تری را روی مسائل قرآنی و مسابقه های آن انجام دهد.

احمدیان در ادامه اظهارداشت: از ابتدای محرم امسال برگزاری 30 کنگره با عنوان «امام حسین(ع) و مقاومت» در 30 استان کشور ، در دستور کار سازمان قرار گرفته است .

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه توضیح داد: این کنگره ها تا پایان ماه صفر ادامه دارد. کنگره استان خراسان رضوی نیز پنجم محرم برگزار و یکصد مقاله در 26 موضوع ارائه شد.

وی بیان اینکه کنگره امام حسین(ع) و مقاومت در استان قم 18 محرم برگزار می شود ، گفت: هماهنگی هایی نیز انجام شده تا یکسری کنگره نیز با همکاری بسیج دانشجویی کشور برگزار شود.

احمدیان در بخشی دیگر از این نشست خبری ، افزود: مقرر شده تا پایان سال جاری 2000 مبلغ دینی به مناطق محروم کشور اعزام شوند که از این میزان ، تا کنون بیش از یک هزار نفر آنان مستقر شده اند.

وی همچنین در ارتباط با مسابقات قرآن کریم گفت: سطح کشوری مسابقات 28 فروردین و بخش بین المللی نیز که پیشتر در ماه رمضان بود ، 27 رجب برگزار می شود.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: امسال در بخش کشوری رقابت نونهالان زیر 16سال نیز به مسابقات افزوده شده است.

احمدیان با اعلام اینکه در سال جاری آیین نامه های مربوط به داوری مسابقات تغییرات زیادی دارند ، تصریح کرد: امسال قرار است داوران به صورت غیر متمرکز و از خود استانها انتخاب شوند که تا کنون 90 درصد داوران از استانهای برگزار کننده و یا همجوار تامین شده اند.

وی با بیان اینکه مسابقات امسال در استان خوزستان و همزمان دو بخش خواهران و برادران برگزار می شود ، پیش بینی کرد که بیش از 500 نفر در آن شرکت کنند و به رقابت بپردازند.