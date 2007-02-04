جلدهای یازدهم و دوازدهم فرهنگنامه کودک و نوجوان منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین جلد از فرهنگنامه کودک و نوجوان اخیرا وارد بازارکتاب شده استد. به گفته توران میرهادی دبیر اجرایی این فرهنگنامه ، جلد یازده و دوازده فرهنگنامه نیز اوایل سال 1386 منتشرخواهد شد.

به روز کردن اطلاعات ده جلد اول، محور اصلی مطالب جلد یازده فرهنگنامه را تشکیل می دهد و در جلد دوازدهم نیز حروف " چ،ح وخ" در دسترس کودکان و نوجوانان قرار می گیرد.

دبیر اجرایی فرهنگنامه کودک و نوجوان، ورود کامپیوتر و سایر رسانه های تصویری را مانع رشد کتابخوانی نمی داند و معتقد است ، ابزاری مدرن چون ایجاد کتابخانه های مجازی و نشریات الکترونیکی از دیگر راه های علاقمند کردن کودکان و نوجوانان به مقوله کتابخوانی است.