به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان مجلس طرح حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی کردند و به اصلاحات کمیسیون فرهنگی برای تامین نظر این شورا رای مثبت دادند.

همچنین در ادامه جلسه امروز مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه اصلاح قانون تامین اجتماعی نیز که این طرح نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو شده بود بررسی کردند.

بر اساس ایراد شورای نگهبان نسبت به طرح مذکور آمده است از آنجا که این قانون پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است لذا تفسیر آن نیز به عهده مجمع است و مجلس وظیفه ای در این زمینه ندارد.

نمایندگان پس از یک ساعت بحث و گفتگو در خصوص این طرح، آن را به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند تا این کمیسیون ضمن بررسی آن نتیجه نهایی برای رفع ابهام از آن را اعلام کند.