بررسی طرح نحوه تشکیل دائمی کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در صورت تصویب کلیات و جزئیات این طرح، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 15 روز پس از تشکیل کمیسیون های تخصصی مجلس در آغاز هر دوره قانونگذاری به عنوان کمیسیون دائمی رسیدگی به امور برنامه و بودجه و محاسبات تشکیل می شود.

کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی به عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی کننده به این طرح با تصویب آن مخالفت و آن را رد کرده است.

علت مخالفت این کمیسیون با تصویب این طرح احتمال تضعیف کلان نگری درتصمیمات مجلس راجع به بودجه سالانه کل کشور و ناهماهنگی درکارکرد سایر کمیسیون ها ذکر شده است.