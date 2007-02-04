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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۲۵

بررسی طرح نحوه تشکیل دائمی کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس آغاز شد

بررسی طرح نحوه تشکیل دائمی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و شیوه رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور و متمم آن در جلسه علنی امروز آغاز و به دلیل طولانی شدن مذاکرات ادامه آن به جلسه بعدی موکول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در صورت تصویب کلیات و جزئیات این طرح، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 15 روز پس از تشکیل کمیسیون های تخصصی مجلس در آغاز هر دوره قانونگذاری به عنوان کمیسیون دائمی رسیدگی به امور برنامه و بودجه و محاسبات تشکیل می شود.

کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی به عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی کننده به این طرح با تصویب آن مخالفت و آن را رد کرده است.

علت مخالفت این کمیسیون با تصویب این طرح احتمال تضعیف کلان نگری درتصمیمات مجلس راجع به بودجه سالانه کل کشور و ناهماهنگی درکارکرد سایر کمیسیون ها ذکر شده است.

کد مطلب 443358

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