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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۵۳

رییس جدید یوفا با فوتبال ایتالیا ابراز همدردی کرد

رییس جدید یوفا با فوتبال ایتالیا ابراز همدردی کرد

میش پلاتینی رییس جدید یوفا پس از مرگ فیلیپو راسیتی پلیس ایتالیایی که به دست هواداران دربی سیسیل کشته شد با فدراسیون فوتبال ایتالیا ابراز همدردی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلاتینی که هفته گذشته به جای لنارت یوهانسن سوئدی به سمت ریاست یوفا منصوب شد پس از مرگ این پلیس 38 ساله گفت: در ابتدا باید ناراحتی عمیق خود را از بابت این حادثه ابراز کنم . خالنواده فوتبال اروپا بابت این اتفاق تلخ شدیدا ناراحت است.

وی افزود: خشونت از هر نوع آن که باشد پذیرفتنی نیست و جایی در ورزش فوتبال ندارد. ما در این خصوص هیچ اغماضی نمی کنیم و به مبارزه با آن برمی خیزیم.

پلاتینی قول داد یوفا به مقامات فوتبال ایتالیا کمک می کند تا به مبارزه جدی با خشونت در فوتبال بپردازد. پلاتینی افزود: ما با مقامات ورزشی ایتالیا و مقامات سیاسی این کشور همکاری می کنیم تا این موضوع هرچه سریع تر حل و فصل شود.

روز جمعه یک پلیس ایتالیایی در جریان نزاع با هواداران شورشی دیدار تیم های کاتانیا و پالرمو جان خود را به علت برخورد یک بمب دست ساز با صورت  او از دست داد.

کد مطلب 443364

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