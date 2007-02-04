اقشار محروم توان استفاده از طرح سفرهای ارزان قیمت را ندارند / طرح سفرهای ارزان قیمت مقطعی و غیر کارشناسانه است

حسین ذوالفقاری ، کارشناس ارشد جهانگردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح سفرهای ارزان قیمت افزود: این طرح مدت اندکی است از سوی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تدوین شده و در استانهای محدودی نیز اجرا می شود اما در این مدت نتوانسته در زمینه جذب گردشگر داخلی موثر باشد .

وی خاطر نشان کرد: عنوان طرح ، سفرهای ارزان قیمت است درصورتیکه فقط درصد کمی از هزینه های سفر در آن کاهش پیدا کرده است و باز هم برای بسیاری از مردم جامعه حتی قشر متوسط نیز زیاد و سنگین است و در این شرایط مردم نیازمند و محروم نمی توانند از پس هزینه های سفر برآیند.

این کارشناس ارشد گردشگری تاکید کرد: طرح سفرهای ارزان قیمت فقط با همکاری تعداد کمی از آژانسهای مسافرتی اجرا می شود و افرادی هم که از این تورها استفاده می کنند شرایط مالی خوبی دارند بنابراین استفاده از این طرح برای آنان خوب است.

ذالفقاری گفت: اجرای طرح سفرهای ارزان قیمت نمی تواند باعث رونق صنعت توریسم و کسب درآمد بیشتر باشد و تنها در صورت تغییر تفکر و دیدگاه مسئولان جامعه و همچنین گنجاندن سفر و گردشگری در متون درسی دانش آموزان و فراهم کردن بازدید از مناطق و آثار مختلف کشور برای نوجوانان و جوانان ، می توان صنعت گردشگری را ارتقاء داد.