قیمت پیاز 8/17 درصد و لوبیا سبز 2/44 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در این گزارش تصریح کرد: در هفته مورد گزارش بهای اقلام مختلف گروه لبنیات نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت تخم مرغ اندکی پایین آمد و شانه ای 24000 تا 28000 ریال فروش می رفت. بهای برنج وارداتی غیر تایلندی تغییری نداشت و قیمت سایر انواع برنج افزایش یافت. در گروه حبوب بهای نخود و عدس ثابت بود و قیمت لپه نخود و لوبیا چیتی بالا رفت و بهای سایر اقلام نوسان جزیی نشان داد.

خواربار فروشی های مستقر در میادین زیر نظر شهرداری اقلام حبوب را حدودا کیلویی 2540 تا 4530 ریال پایین تر از قیمت انواع مشابه در فروشگاههای سطح شهر می فروختند.

در هفته مورد بررسی میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه وسبزی تازه را که کیفیت نسبتا مناسبی داشت به نرخ های سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران می فروختند . ضمنا درمیادین مذکور انار، کدو سبزو لوبیا سبز عرضه نمی گردید و فروش انگور و پیاز نیز کم بود. میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای کلیه اقلام بالا رفت و در گروه سبزی های تازه قیمت سیب زیمنی ، پیاز و به ویژه لوبیا سبز افزایش اما بهای سایر اقلام کاهش یافت.

در این هفته قیمت انواع گوشت قرمز و گوشت مرغ اندکی پایین آمد.

در هفته مورد گزارش بهای چای خارجی و روغن نباتی مایع تغییری نداشت و قیمت قند ، شکر و روغن نباتی جامد نوسان جزیی نشان داد.

گروه های مواد خوراکی

در هفته مورد بررسی بهای اقلام مختلف گروه لبنیات ثابت بود . قیمت تخم مرغ 3/0 درصد کاهش یافت.

برنج و حبوب

در این هفته بهای برنج وارداتی غیر تایلندی تغییری نداشت و قیمت سایر انواع برنج 9/1 درصد الی 1/2 درصد بالا رفت. در گروه حبوب بهای نخود و عدس ثابت بود و قیمت لوبیا قرمز 3/0 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام 4/0 درصد تا 6/1 درصد افزایش داشت.

میوه ها و سبزی های تازه

در گروه میوه های تازه قیمت اقلام مختلف 5/0 درصد الی 8/4 درصد بالا رفت . در گروه سبزی های تازه بهای سیب زمینی 8/4 درصد، پیاز 8/17 درصد و لوبیا سبز 2/44 درصد افزایش اما قیمت سایر اقلام 2/0 درصد تا 0/38 درصد کاهش یافت.

گوشت وقرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای انواع گوشت قرمز 2/0 درصد الی 3/0 درصد پایین آمد. قمیت گوشت مرغ 1/0 درصد کاهش نشان داد.

قند ، شکر ، چای و ورغن نباتی

در هفته مورد بررسی بهای چای خارجی و روغن نبایت مایع تغییری نداشت و قیمت قند 2/0 درصد پایین آمد ولی بهای شکر 3/0 درصد و روغن نباتی جامد 7/0 درصد بالا رفت.