آمار فعالیت کارگروه های تخصصی استان مازندران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، کار گروه ‌های 18 گانه تخصصی استان مازندران ، با برگزاری یکصد و شش جلسه و تصویب بیش از هفتصد مصوبه از ابتدای سال جاری ، به بررسی مسائل و مشکلات استان و تصمیم گیری نسبت به آنها پرداخته اند .به منظور توسعه صنعت دامداری ،‌ کار گروه کشاورزی و منابع طبیعی استان اقدام به اجرای طرح اعطای تسهیلات بانکی از محل طرح‌های زود بازده جهت ساخت سیلو به دامداران نموده است .

همچنین بر اساس مصوبه این کارگروه ، سازمان شیلات استان مکلف گردید تا تسهیلات لازم جهت مبارزه با شانه دار دریای خزر که اکوسیستم این دریا را با بحران مواجه نموده ، فراهم نماید .علاوه بر آن کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار لازم جهت بازسازی و مقاوم سازی سردهنه های زراعی استان را در بودجه سال 86 منظور نموده است .

کار گروه توسعه صادرات استان با برنامه ریزی جهت تشکیل نمایشگاه اختصاصی ارمنستان در این استان ، اقدام به برقراری رابطه گسترده تجای با این کشور نموده است .

همچنین براساس تصمیم این کار گروه خط ویژ هوایی قزاقستان ـ مازندران به زودی به بهره برداری خواهد رسید .کار گروه آموزش و پرورش استان جهت ایجاد فضای سالم آموزشی اقدام به تهیه طرح ورزش همگانی در مدارس استان مازندران نموده است .به جهت رفاه حال مسافرین استان مازندران ، کار گروه گردشگری استان اقدام به تدوین مکانیزم خرید مرکبات و تزویع آن در ایام مسافرت‌های نوروزی و تابستانی نموده که این طرح توسط سازمان بازرگانی استان اجرا می گردد .

کارگروه بانوان و خانواده استان ،‌ در راستای اشتغالزایی برای زنان خود سرپرست اقدام به ایجاد بازارچه‌های خود اشتغالی بانوان نموده است .

کارگروه پژوهش ، آمار و فناوری اطلاعات استان در راستای تحقق دولت الکترونیک ، اعتباری به مبلغ 41214 میلیون ریال به این امر اختصاص داده است . همچنین بر اساس مصوبه این کارگروه سازمان مدیریت استان مکلف گردید تا نظام جامع آماری استان را تا پایان سال جاری تهیه نماید .

این کارگروه ها که بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 و در راستای تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان تشکیل شده ، زیر نظر استانداران و در تمامی استانها آغاز به کار نموده است .