مهدی نیکویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور دستفروشان در اطراف میدان هفتباغ علاوه بر نازیبایی شهری، سبب ایجاد ترافیک و رخداد حوادث رانندگی شده است، اظهار کرد: به زودی این دستفروشان در قالب جمعه بازار ساماندهی میشوند.
وی با بیان اینکه فضایی در پیادهرو ضلع شرقی میدان هفتباغ به این امر اختصاص داده شده، گفت: عملیات محوطهسازی و تسطیح فضای یاد شده در حال اجراست و با هماهنگی شرکت عمران علوی به زودی عملیات روشنایی آن نیز انجام میشود.
نیکویی همچنین با اشاره به اینکه فضایی برای پارکینگ خودروها برای جمعه بازار در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: پارکینگ یاد شده فقط عصرهای جمعه فعال خواهد بود.
وی تصریح کرد: شناسایی دستفروشان، صدور مجوز فعالیت در جمعه بازار و تشدید نظارت بر فعالیت آنها فازهای بعدی این طرح است که اجرا خواهد شد.
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