لاوروف: جنگ یمن باید متوقف شود/ طرح آمریکایی در شرق فرات در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به جنگ ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها ضد یمن واکنش نشان داد.

وی افزود: ما می دانیم که ائتلاف عربی به رهبری سعودی ها در یمن همزمان با جنگ به ملت یمن کمک های انسانی می دهد؛ این خوب است اما جنگ یمن باید متوقف شود.

وزیر خارجه روسیه درباره بحران لیبی هم گفت: مسکو با فرانسه و ایتالیا و دیگر شرکای اروپایی و منطقه ای در راستای حل بحران لیبی حرکت می کند. برگزاری انتخابات در لیبی در شرایط کنونی آکنده از مخاطرات است. در وهله اول باید میان همه گروههای سیاسی در لیبی توافق حاصل شود. متاسفانه توافقی که در پاریس حاصل شد اجرایی نشد و به همین دلیل گروهای سیاسی اصلی توافق کلی درباره نظام سیاسی این کشور ندارند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان برگزاری انتخابات در شرایط کنونی مخاطرات بسیار زیادی به همراه دارد. روسیه از تلاش های حسن سلامه نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبی برای ایجاد توافق میان گروههای لیبیایی حمایت می کند.

لاوروف درباره سوریه نیز بیان کرد: گروه آستانه آماده رایزنی با گروه کوچک (شامل کشورهای فرانسه آمریکا انگلیس اردن و عربستان سعودی) درباره سوریه است. ما آماده همکاری با همه درباره سوریه هستیم حتی اگر با آنها اختلاف نظر داشته باشیم.

وزیر خارجه روسیه گفت: واشنگتن به شکل نامشروع به دنبال ایجاد دولت کوچک در شرق فرات و تشکیل قدرت جایگزین دولت سوریه در آنجاست.