به گزارش خبرگزاری مهر ، در راستای تحقق اهداف دولت و به منظور بهره برداری ساکنین روستاها از نعمت تلفن ، طی هفته های گذشته شرکت مخابرات استان خراسان جنوبی با برقراری ارتباط تلفن خانگی در روستاهای استان ، 950 خانوار روستایی را از نعمت تلفن ثابت بهره مند کرد .

در حال حاضر 85 درصد جمعیت استان تحت پوشش تلفن ثابت قرار دارند و از ابتدای سال 85 تاکنون ، به طور متوسط هر هفته 5 روستای استان دارای تلفن خانگی شده اند .

در همین مدت روستاهای چاه خوشتری ، یزدان چاه ، رقوبی پایین ، چاه رکاتی ها ، دامداری دانشگاه ، پس پینگ از توابع شهرستان بیرجند و بازارچه دو کوهانه ، مبادین علیا از توابع شهرستان نهبندان ، چشمه رچ ، کلاته حسین ، و کلاته شاه محد بیک نیز به شبکه مخابراتی کشور پیوستند و دفترICT روستایی در درخش و آسیابان به بهره برداری رسید.

در راستای تحقق اهداف دولت و به منظور بهره برداری ساکنین روستاها از نعمت تلفن ، طی هفته های گذشته شرکت مخابرات استان خراسان جنوبی با برقراری ارتباط تلفن خانگی در روستاهای استان ، 950 خانوار روستایی را از نعمت تلفن ثابت بهره مند کرد .

ایلام

همچنین در راستای تحقق اهداف دولت و ایجاد ارتباط تلفنی در روستاهای کشور ، 10 روستای شهرستان چرداول استان ایلام نیز ، طی هفته گذشته از نعمت تلفن خانگی بهره مند شدند .

تاکنون 320 روستای استان ایلام ، دارای تلفن خانگی شدند .

گفتنی است با این اقدام ، ضریب نفوذ تلفن ثابت استان از 10/10 درصد در ابتدای سالب ببه 3/23 و ضریب نفوذ روستایی از 13 به 2/17 افزایش یافته است .

کرمان

شرکت مخابرات استان کرمان ، در طول یک ماه گذشته ( 11 تا 26 دی ماه 85 ) توانسته ارتباط روستایی 74 روستا را از طریق خطوط فیزیکی ، تحت پوشش قرار دادی GSM و کابل تامین کند .

در حال حاضر در استان کرمان 3 هزار و 458 روستا دارای ارتباط تلفنی و 3 هزار و 49 نقطه فاقد ارتباط روستایی وجود دارد .