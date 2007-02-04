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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۵۸

امروز معرفی شد؛

الهام وزیر پیشنهادی دادگستری/ 24 بهمن جلسه رای اعتماد

رئیس جمهور با ارسال نامه ای به حداد عادل، غلامحسین الهام را به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری به مجلس معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس، نامه رئیس جمهور خطاب به حداد عادل رئیس مجلس به شرح زیر قرائت شد:

 با استعانت از ذات باریتعالی و با ادای احترام به پیشگاه ملت ایران و نمایندگان معزز مردم و با دعا برای علو درجات مرحوم جمال کریمی راد وزیر پر تلاش، مومن وخدوم، در اجرای اصول 87 و 133 قانون اساسی دکتر غلامحسین الهام را که از مدیران لایق، عالم و متعهد و مورد تایید حضرت آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه و اینجانب می باشد، به عنوان وزیر پشنهادی وزارت دادگستری جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می نمایم.

خلاصه سوابق ایشان و برنامه دولت به پیوست تقدیم می گردد.

بنا بر این گزارس، محمد رضا باهنر رئیس جلسه علنی امروز مجلس، گفت: سه شنبه 24 بهمن موضوع رای اعتماد به الهام در دستور کار جلسه علنی قرار دارد. 

گفتنی است، رئیس جمهور دوازدهم دی ماه در پی درگذشت جمال کریمی راد وزیردادگستری در یک حادثه رانندگی، غلامحسین الهام را تا زمان تعیین وزیر و رای اعتماد مجلس به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرده بود.

کد مطلب 443382

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