امکان حل مسالمت آمیز مساله هسته ای ایران وجود دارد / حقیقت برنامه هسته ای ایران توسل به اقدام نظامی را رد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت در تحلیلی نوشت : آمریکا باید فورا تلاشهای دیپلماتیک جدیدی را برای ایجاد اجماع بین المللی برای ثبات در عراق و منطقه آغاز کند. این تلاشهای دیپلماتیک باید شامل ورود هر کشوری باشد که در دوری از یک عراق آشفته منافعی دارد و شامل همه کشورهای همسایه عراق می شود.

" نورمن دامبی" و " کلر اسپنسر" نویسندگان این تحلیل خاطر نشان می کنند : این مهمترین توصیه ای بود که گروه تحقیق عراق ( بیکر - همیلتون ) آن را پیشنهاد دادند و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا از توجه به گفتگو با ایران و وسوریه خودداری و مسئله افزایش شمار نظامیان آمریکایی در عراق را مطرح کرد، اما بلر از پیشنهاد این گروه حمایت و از طرح اعزام نیروهای بیشتری آمریکایی به عراق استقبال کرد.

به عقیده نویسندگان، سیاست انگلیس هم می خواسته به دنبال یک راه حل دیپلماتیک باشد و همپیمانان آن در اتحادیه اروپا و گروه تحقیق عراق در راستای این دیدگاه حرکت کردند. با این وجود، جک استراو بیچاره پس از گفتن اینکه اقدام نظامی علیه ایران تصورکردنی نیست، پست خود را به عنوان وزیر امور خارجه از دست داد.

در ادامه این مطلب آمده است : به نطر می رسد که تونی بلر نخست وزیر انگلیس نمی خواهد هیچ گزینه ای را در رابطه با ایران کنار بگذارد.هم اکنون نگرانی هایی وجود دارد که با افزایش شمار نظامیان آمریکایی در عراق، شیعیان در بصره و اطراف آن علیه نظامیان انگلیسی اقدامات تلافی جویانه ای را ترتیب دهند، اما این در مقایسه با خطرات اقدامات تلافی جویانه ایران در صورت درست از آب در آمدن پیش بینی آمریکا برای حمله به ایران چیزی نیست.

ایندیپندنت نوشت: حتی اگرانگلیس بخواهد از اقدام نظامی آمریکا علیه ایران فاصله بگیرد؛همراهی طولانی مدت انگلیس با سیاست آمریکا در منطقه نیروهای انگلیسی را هدف راحت تری برای ایران و یا نمایندگان آن که در جنوب عراق فعالیت می کنند، قرار می دهد.

به گزارش مهر، نویسندگان در ادامه با طرح این سوال که چه چشم اندازهایی برای راه حل دیپلماتیک وجود دارند، خاطر نشان می کنند: شورای امنیت سازمان ملل متحد، حق ایران را برای داشتن هر گونه توانایی هسته ای به جز نیروگاه بوشهر تعلیق کرده و تحریمهای را برای شخصیتهای فعال در برنامه هسته ای آن اعمال کرده است. مسیر دیپلماتیک پر از چاله است. مشکلی که در رابطه با بازهای ( جمهوریخواهان) واشنگتن وجود دارد این است که آنها به دنبال مجوزی برای اقدام نظامی علیه ایران تحت قانون بین المللی هستند، اما حقایق از ایده بازها حمایت نمی کند.

دامبی و اسپنسر این حقایق را اینگونه توضیح می دهند : ایران 328 سانتریفیوژ قدیمی اورانیوم را که کپی طراحی هلند از 30 سال پیش است، نصب کرده و به طور موفقیت آمیزی اورانیوم را تا 5 درصد غنی سازی کرده است. برای ساخت بمب هسته ای به 40 کیلوگرم اورانیوم با 90 درصد غنی سازی نیاز است . حتی با 3 هزار سانتریفیوژ که ایران می گوید آن را طراحی کرده احتمالا 2 سال برای نصب و راه اندازی آنها و دو سال دیگر نیز پیش از آنکه آنها به اندازه کافی برای یک سلاح غنی سازی شوند، نیاز است. سایت غنی سازی نطنز نیز تحت نظارت مداوم دوربینهای آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد. بنابراین هیج تهدید فوری وجود ندارد و زمان زیادی برای یک راه حل از طریق مذاکره موجود است ؛ البته اگر آمریکا بخواهد یکی از آنها را پیدا کند.

به گزارش مهر، ایندیپندنت می افزاید: یک شایعه که در حال رایج شدن است این است که بوش می خواهد پیش از استعفای بلر و در بهار سال جاری میلادی به ایران حمله کند تا بتواند بر حمایت آن تکیه کند. اگر بلر که هم اکنون تحت فشار زیادی در داخل انگلیس قرار دارد، بخواهد در این حرکت نهایی با بوش همراه شود، قابل ملاحظه است.

در پایان این تحلیل آمده است: " گوردون براون" وزیر دارایی انگلیس ممکن است پیش از رسیدن به پست نخست وزیر انگلیس بخواهد نتایج اقدام حمله هوایی علیه ایران را برای منافع انگلیس مد نظر قرار دهد.