ثبت هویت ۲ میلیون تبعه خارجی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، احمد محمدی‌فر در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان گلستان اظهار کرد: بنا بر آمارهای موجود حدود سه میلیون تبعه خارجی در کشور حضور دارند که عمده آن‌ها اتباع افغانستانی هستند.

وی افزود: اقامت، اشتغال و حتی ازدواج اتباع بیگانه باید در چهارچوب یک پروسه قانونی قرار داشته باشد که در همین راستا اطلاعات بیش از دو میلیون نفر از اتباع، شامل محل سکونت، محل اشتغال، اسناد هویتی و دیگر اطلاعات ثبت‌شده است، همچنین این افراد برای تردد از استانی به استان دیگر نیاز به مجوز دارند.

مدیرکل اتباع خارجی وزارت با تأکید بر تقویت کارکردهای فرهنگی در حوزه اتباع تصریح کرد: آموزش‌وپرورش، بهداشت و معیشت، سه اولویت ما در حوزه اتباع بیگانه است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان هم در این جلسه گفت: ما در جلسات مختلف همواره بر ساماندهی، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه اتباع بیگانه تأکیدداریم و از همه ظرفیت‌های استان پیرامون شناسایی و ساماندهی اتباع بیگانه استفاده می‌کنیم.

علی‌اصغر طهماسبی افزود: اطلس اتباع بیگانه را در دست تنظیم داریم که تا یک ماه دیگر تکمیل و یک نسخه از آن در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید به برگزاری منظم جلسات کمیسیون ساماندهی اتباع بیگانه استان بیان کرد: ما در شهرستان‌ها هم جلساتی با فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به‌صورت مدون برگزار می‌کنیم و با هماهنگی بین سازمانی، از تمام ظرفیت‌های استان در این حوزه استفاده خواهیم کرد.

دهرویه مدیرکل اتباع و امور خارجی استانداری گلستان نیز در این جلسه گفت: ۹۸ درصد اتباع خارجی استان در طرح آمایش شرکت کرده‌اند و ما بحث آموزش و توانمندسازی آن‌ها را در دستور کار داریم.