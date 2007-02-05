به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، این تست برخلاف بسیاری از تست های مشابه دیگر با استفاده از یک شیوه نوین تشخیصی هیچ گونه عارضه ای برای مادر یا جنین ایجاد نمی کند و صرفا به منظور تشخیص اختلالاتی از جمله سندروم داون بسیار مفید است.

در آخرین بررسی ها ، این تست بر روی بیش از 60 مادر باردار آزمایش شده و وضعیت و اختلالات کروموزومی در آنها به خوبی مورد بررسی قرار گرفته است.

از نظر ضریب امتحان نیز تست داون یکی از بهترین و مطمئن ترین تست های موجود در زمینه پزشکی در زنان باردار است.

از آنجا که در سندروم داون به جای دو کروموزوم 21 یک کروموزوم اضافه نیز در جنین وجود دارد با تشخیص این موضوع می توان بیماری را پیش بینی کرد.

بدین ترتیب می توان از تولد نوزادی که دارای اختلالات مادرزادی و مادام العمر و ناتوانی های بعدی است جلوگیری نمود.

متخصصان ابراز امیدواری کرده اند با کار بیشتر بر روی تست داون بتوان دیگر اختلالات کروموزومی را نیز پیش بینی کرد.