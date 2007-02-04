به گزارش خبرنگارمهر، وزیر صنایع و معادن درحاشیه مراسم افتتاح دومین مرکز خدمات فناوری و کسب و کارکشور در شهرک صنعتی عباس آباد در جمع خبرنگاران درخصوص کاهش سود بانکی در سال آینده ، گفت: این امر در شورای پول و اعتبارمورد بررسی قرار گرفته است.

علیرضا طهماسبی با اشاره به کاهش سود بانکی در سال 86 ، افزود: کاهش نرخ سود بانکی مورد تاکید رئیس جمهوری و دولت نهم است که این کاهش متناسب با جوانب مختلف صورت خواهد گرفت.

به گفته وی، هدف دولت نهم بر کاهش نرخ سود بانکی برای سال آینده است که کاهش دو درصدی آن ییش بینی می شود.

به گزارش مهر، هم اکنون نرخ سود بانکی در بانک‌های دولتی 14 درصد و در بانک های خصوصی 17 درصد است.

وزیرصنایع و معادن درخصوص کاهش حجم بودجه سال 86 بخش صنعت کشورتصریح کرد: بودجه مورد نظردر این بخش به منزله کمک های دولتی است که نقش زیادی ندارند.

وی با تاکید بر این که حجم بودجه سال 86 دربخش صنعت کاهش نیافته است، خاطرنشان کرد: هم اکنون 250 میلیون دلاربرای افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن، 250 میلیون دلاربرای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات از مبلغ 3 میلیارد دلار اختصاص یافته است که این دو رقم به اضافه 40 میلیارد تومان جایزه متفرقه اختصاص یافته شده می باشد که حاکی ازعدم کاهش حجم بودجه است.

طهماسبی با اشاره به این که درسال گذشته گشایش "ال سی" ریالی از سوی کارفرمایان دولتی برای پیمانکاران بخش خصوصی صورت می گرفت، افزود: این امر منجر به بروز اشکالاتی شده بود که امسال تمامی پیمانکاران دولتی و بنگاه‌ها می توانند برای برای کلیه شرکت های خصوصی علاوه بر ال سی ریالی ، ال سی ارزی نیزبازکنند.

وی میزان تسهیلات اختصاص یافته به بخش صنعت از محل حساب ذخیره ارزی در سال گذشته را 3/1 میلیارد دلار برشمرد و تصریح کرد: اما در این میان از ردیف 3 میلیارد دلاری که در سال گذشته به بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات اختصاص یافت، فقط تاکنون 7/1 میلیارد دلار قرارداد تصویب و فاینانس شد.

وزیر صنایع و معادن از افزایش بودجه اکتشافات معدنی در سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: همچنین برای بنگاه های توسعه ای از جمله ایدرو و ایمیدرو تخفیفاتی برای پروژه های توسعه ای قائل شدیم.