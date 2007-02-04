بیانیه نمایندگان اهل سنت مجلس در خصوص توقیف روزنامه سیاست روز

به گزارش خبر نگارپارلمانی مهر، در این بیانیه که به امضای جمعی از نمایندگان اهل سنت در مجلس رسیده، آمده است : نظر به اینکه اشتباه چاپی رخ داده در مطلب مندرج در روزنامه شماره 1640 ( پنجشنبه 12 بهمن ماه 1385 ) سیاست روز، پاره ای سوء تفاهمات را در پی داشت، توضیح و پوزش این روزنامه که بلافاصله از طریق خبرگزاری ها منتشر گردید، هرگونه شائبه را دراین رابطه برطرف نمود و لذا توقیف روزنامه مزبور ضرورتی ندارد .

گفتنی است روز گذشته، دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات اعلام کرد در پی درج مطلب موهن در روزنامه‌ سیاست روز، هیات نظارت بر مطبوعات در نشست فوق ‌العاده خود موضوع را بررسی و ضمن توقیف روزنامه، پرونده نشریه را به مراجع قضایی ارجاع کرد.