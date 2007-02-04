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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۳۲

/ در پی اثبات اتهام دانشمند آمریکایی/

پدر ژن درمانی جهان به 14 سال حبس محکوم شد

پدر ژن درمانی جهان به 14 سال حبس محکوم شد

پدر ژن درمانی جهان به دلیل آزار جنسی یک دختر جوان به 14 سال حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشمند برجسته آمریکایی که عنوان "پدر ژن درمانی" را به خود اختصاص داده، پس از آنکه مشخص شد قربانی وی تا مرز خودکشی نیز پیش رفته است، به حبس محکوم شد.

"ویلیام فرنچ آندرسون" فردی که به دلیل تحقیقات روی مسائل ژنتیکی تحسین جهانی را از آن خود ساخته، دختری را که اکنون 19 سال دارد ظرف چند سال مورد آزار و اذیت قرار داد. آغاز اقدام وحشیانه این دانشمند زمانی بود که دختر تنها 9 سال سن داشت.

بنا بر گزارش رویترز، "آندرسون" اتهامات وارده را در دادگاه رد کرد و وکیلش اظهار داشت: وی تنها برای تحت فشار قرار دادن دختر برای انجام هرچه بهتر تکالیفش در مدرسه گناهکار است.

این دانشمند 70 ساله در ماه سپتامبر سال گذشته از فعالیت در آزمایشگاه های ژن درمانی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی استعفا داد.
دادگاه وی در حالی برگزار شد که قربانی او اظهار داشت تا آخر عمر با رنج حاصل از این اقدام زندگی خواهد کرد.

کد مطلب 443408

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