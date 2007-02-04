پیگیری جدی تشکیل اوپک گازی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در جلسه علنی امروز مجلس، تذکرات مکتوب نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور را قرائت کرد .

یحیی زاده نماینده تفت و قربانی نماینده قائنات در تذکر به وزیر نفت، خواستار پیگیری جدی پیشنهاد مقام معظم رهبری برای تشکیل اوپک گازی از طریق مذاکره با کشورهای صادر کننده گاز شدند .

یحیی زاده نماینده تفت در تذکر به وزیر خارجه نیز، خواستار اعتراض فوری به سفارت آلمان در تهران به جهت دخالت آشکار در امور داخلی ایران و ضرورت تذکر جدی به دولت سعودی به جهت ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی و دولت ایران وعراق شد .

وی در تذکر به وزیر کشور بر لزوم تقویت نیروی انتظامی در سیستان وبلوچستان برای مقابله با تکرار ترددهای کور و جلوگیری از رفت وآمد عوامل بیگانه از مرزهای شرقی و دستگیری تروریست ها تاکید کرد .