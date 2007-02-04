مجتبی جباری دوباره مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری که بتازگی از بند مصدومیت رهایی یافته بود مجددا از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی شده است. مصدومیت وی این بار از ناحیه مینیسک داخلی است و ارتباطی با آسیب دیدگی کهنه رباط صلیبی اش ندارد.

امین نوروزی فیزیوتراپیست تیم فوتبال استقلال در این باره به خبرنگار مهر گفت: " پس از بازی استقلال - مس کرمان جباری در زانویش احساس درد داشت. پس از معاینات اولیه مشخص شد آسیب دیدگی وی از قسمت مینیسک داخلی پاست. زمانی که رباط صلیبی پای جباری مورد جراحی قرار گرفت این قسمت سالم بود و نیازی به ترمیم آسیب دیدگی نداشت. ظاهرا مصدومیت مینیسک وی بتازگی ایجاد شده است."

وی ادامه داد: " در حال حاضر نمی توان در خصوص وضعیت جباری اظهار نظری صریح داشت. پس از انجام معاینات کامل و بررسی عکس ام آر ای پای مصدوم جباری نظر نهایی صادر خواهد شد."

جباری در نیمه دوم بازی استقلال - مس کرمان وارد زمین شد و جای اصغر طالب نسب را گرفت.