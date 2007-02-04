جشنواره شعر از موسیقی و فیلم فجر مهم تر است

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست "احمدی" در سخنان کوتاهی از برگزاری نخستین جشنواره بین المللی شعر فجر در روزهای آتی، به صورت غیر متمرکز (علاوه بر تهرن) و در سه استان کشور خبر داد و گفت: « این جشنواره روز هفدهم بهمن ماه در مشهد کارش را آغاز می کند، فردای این روز به شیراز می رود و روز بیستم هم در اصفهان ادامه می یابد و روز 23 بهمن ماه نیز مراسم اختتامیه آن در تالار وحدت برگزار خواهد شد.»

"قزوه" دبیر این جشنواره نیز در آغاز سخنانش به کاستی هایی که به گفته او هر جشنواره ای در نخستین گام با آن روبرو می شود، پرداخت و گفت: « در هیچ نخستین گامی نمی توان انتظار تکامل را داشت و هر نخستینی از دالان آزمون و خطا می گذرد. ما هم می پذیریم که این نخستین حرکت خطا بسیار دارد اما باید گفت حرکت ما رو به جلو است و جماعتی هم هستند که فکرشان و قدمشان همراه ماست.»

او درخصوص تعداد و نحوه انتخاب داوران جشنواره شعر فجر افزود: « ما در 10 رشته این جشنواره 50 داور داشته ایم و ملاک انتخاب داوران نیز عادل، متبحر و متخصص بودنشان است. با این وجود داوران دارای سلایق مختلفی هستند و سعی شده که با یک نگاه علمی آثار برتر را انتخاب کنند.»

دبیر نخستین جشنواره بین المللی شعر فجر، این جشنواره را از جشنواره های موسیقی و فیلم فجر مهم تر ارزیابی کرد و گفت: « موضوع جشنواره شعر سخن موزون است که یک فراسخن به شمار می رود. خیلی ها خواسته اند جایگزینی برای شعر پیدا کنند، اما باید گفت شعر جایگزین ندارد و این هنر در عین حال به هنرهای دیگر بسیار کمک کرده است چرا که سینما و موسیقی و دیگر هنرها همه به نوعی از شعر مایه گرفته اند. جهانیان ما را با سخن و شعر می شناسند و اگر هم احترامی برای سینما و موسیقی قائلند به خاطر ادبیاتی است که در آنها وجود دارد و این هم مدیون شعر است.»

قزوه ادعای سیاسی بودن جشنواره شعر فجر را رد کرد و افزود: « متاسفانه نگاه مغرضانه ای در برخی از منتقدین ما وجود دارد که اصلاً هم نگاهی هنری نیست. ما نباید بگذاریم این عرصه را سیاسی کنند. باید به سمت مردمی شدن جشنواره برویم و در سال های آینده باید به این نتیجه برسیم که بهترین شاعر را از نگاه مردم انتخاب کنیم. اصلاً شاید بهترین شاعر از نگاه مردم کسی نباشد که روشنفکران انتخاب می کنند.»

او با اشاره به فعالیت های دست اندرکاران جشنواره شعر فجر در استانی کردن آن، گفت: « ما تلاش کرده ایم در هر استان انجمن های ادبی را شناسایی کنیم و همین امسال از انجمن های ادبی هر استانی خواسته ایم خودشان داوران را انتخاب کنند. همچنین تلاش کرده ایم که به بحث نقد شعر هم بپردازیم. متاسفانه در این سال ها کمتر کتابی اصولی و علمی در باب نقد شعر نوشته شده است. همچنین کوشیده ایم که شعر محلی هر نقطه ایران و نیز شعرهای فارسی را که به زبان های دیگر ترجمه شده است را وارد جشنواره کنیم. امیدواریم بتوانیم جشنواره داستان فجر را هم بنیاد گذاریم.»

قزوه پیام جشنواره شعر فجر را تبدیل دشمنی ها به دوستی ها خواند و اضافه کرد: « نام جایزه ای که برای این جشنواره انتخاب کرده ایم، "سرو بلورین" است. به این معنا که سرو خود باری ندارد و تازه باید باری را هم به دوش بکشد.»

او در ادامه سخنانش به بخش های مختلف جشنواره شعر فجر پرداخت و گفت: « در بخش شعر جوان آثار 130 شاعر که در تمام جشنواره های دیگر مقام آورده اند مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش شعر سپید نیز 200 نفر شرکت داده شده اند. در مورد برگزیدگان هم باید گفت که در تمام استان ها به جز سه استان، من جمله تهران (به دلیل کثرت شاعران) برگزیده داریم. هم اکنون داوری های سه بخش "امام و انقلاب"، "جوان" و "طنز" به اتمام رسیده و نامزدان نهایی نیز مشخص شده اند.»

دبیر جشنواره شعر فجر به کشورهای خارجی شرکت کننده در این جشنواره اشاره کرد و افزود: « هر کدام از کشورهای افغانستان و تاجیکستان 2 شاعر و از کشورهای هندوستان، پاکستان، ازبکستان و لبنان نیز هر کدام یک شاعر در جشنواره حضور خواهند داشت.»

قزوه گفت: « مهرداد اوستا، علی معلم دامغانی، قیصر امین پور، محمدعلی بهمنی و ذکریا اخلاقی برگزیدگان بخش امام و انقلاب، محمدسعید میرزایی، فاضل نظری، گروس عبدالملکیان و محمدعلی مودب برگزیدگان بخش شعر جوان و ناصر فیض، رضا رفیع، ابالفضل زرویی نصرآباد و منوچهر احترامی نیز برگزیدگان بخش طنز را تشکیل می دهند.»

به گفته دبیر نخستین جشنواره بین المللی شعر فجر به برندگان سرو بلورین این جشنواره، 10 سکه بهار آزادی و به نفرات شایسته تقدیر نیز 3 سکه بهاز آزادی اهدا می شود.

