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۲۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۶

فرمانده سپاه انصارالمهدی استان زنجان:

سپاه همواره در صحنه های مختلف آماده خدمت به نظام است

سپاه همواره در صحنه های مختلف آماده خدمت به نظام است

زنجان- فرمانده سپاه انصارالمهدی (ع) استان زنجان گفت: سپاه پاسداران همواره در صحنه های مختلف آماده خدمت به نظام مقدس جمهوری ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئولان دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان، با بیان اینکه سپاه پاسداران همواره در صحنه های مختلف آماده خدمت به نظام مقدس جمهوری ایران است، افزود: پاسداران همواره در عرصه‌هایی چون فرهنگی، سازندگی و محرومیت‌زدایی پای کار بوده‌اند و اقدامات چشمگیری داشته اند.

وی با تاکید بر اینکه دفاع و مجاهدت همواره ادامه دارد و تنها به یک دوره خاص معطوف نمی‌شود، ادامه داد: تیپ ۳۶ انصارالمهدی (عج) استان زنجان برای دفاع و محافظت از مرزهای کشور  شش سال در غرب کشور و ۹ سال در شمالغرب حضور فعالی داشته و توان خود را در مقابله با دشمنان در این دو منطقه به نمایش گذاشته است.

کرمی افزود: در دوران دفاع‌مقدس نیز رزمندگان زنجانی در دو جبهه غرب و جنوب حضور جدی و حماسی داشتند و در ۱۹ عملیات آفندی و ۲۷ عملیات پدافندی نقش مهمی ایفا کردند .

فرمانده سپاه انصارالمهدی (ع) استان زنجان گفت: رزمندگان زنجانی همواره در عرصه‌های مختلف حضور ولایی و حماسی داشتند و امروز نیز سپاه پاسداران آماده‌تر از هر زمان دیگر در جبهه محافظت از انقلاب و اسلام حضور دارد.

کرمی  با بیان اینکه در دوران انقلاب اسلامی بانوان زنجانی نخستین گروهی بودند که در مقابل رژیم شاهنشاهی ایستادند و اولین راهپیمایی تاریخ آن زمان را به نام خود ثبت کردند، گفت: یکی از برنامه‌های مهم که اخیرا شاهد برگزاری آن در استان بودیم برنامه فصل شیدایی بود که بالغ بر۲۰۰ هزار نفر از این برنامه در ۱۲ شب دیدن کردند و این نشان داد که سپاه پاسداران در اجرای برنامه‌های فرهنگی نیز نقش برجسته‌ای دارد.

وی ادامه داد: مردم استان زنجان همواره در صحنه‌های مهم تاریخ حماسی کشور حضور ولایی و انقلابی داشتند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان در ادامه از فعالیت چند ساله حجت‌الاسلام علی متین در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان تقدیر کرد.

کد مطلب 4434150

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