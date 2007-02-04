تاریخ انقلاب اسلامی ایران باید شفاف تر برای جوانان تبیین شود

به گزارش خبرنگارمهر در بیرجند،‌عیسی فرهادی معاون سیاسی امنیتی استاندارخراسان جنوبی صبح امروز درجمع مردم بیرجند، از پیروزی انقلاب ایران به عنوان منشأ بزرگ تحول در سطح جهان یاد کرد و گفت: با توجه به دلایل مستند انقلاب اسلامی ایران برگرفته از قیام کربلا است.

او ازعملکرد جامعه دانشگاهی و آموزش و پرورش درباره تدوین تاریخ انقلاب انتقاد کرد و مدعی شد: ازبیان وقایع دوران انقلاب به صورت سطحی در مراکز آموزشی عبور می کنیم و احساس می کنیم که جوانان و دانش آموزان اطلاعات کافی دارند درحالی که نیاز است وقایع مثبت و طرح های شیطانی دشمنان دقیق تر و واضح تر بازگو شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندارخراسان جنوبی گفت: مسؤلین و مدیران فرهنگی کشورموظفند برای انتقال تاریخ و فرهنگ انقلاب برنامه ریزی کنند و دستاورد های انقلاب در دهه فجر را بیان کنند.

به گفته فرهادی، از زمان انقلاب تا کنون وحدت ملی، ارزش های اسلامی و ولایت فقیه ازطرف جامعه استکبارمورد هجمه قرار گرفته ، هشدار داد:‌ اگر دشمن بتواند به هرکدام از اینها ضربه وارد کند توانسته یکی از پایه های اصلی نظام را از بین ببرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی اعلام کرد: حضور مردم و ولایت فقیه عواملی هستند که در طول 28 سال توطئه های دشمن را خنثی کرده است. راه اندازی 8 سال جنگ نابرابر تنها یکی ازمشکلاتی بود که استکبار برای درگیر کردن منابع فکری و فرهنگی جامعه و جلوگیری از پیشرفت ما به کار برد و درمقابل انقلاب به مردم عزت، استقلال و آزادی داد.

او با اشاره به آخرین توطئه های آتش بار دشمنان بر علیه ایران هشدار داد: تبلیغات آمریکا برای معرفی کشورمان به عنوان یک تروریسم برای توجه بیشتر توده های جامعه جهانی برعلیه ایران نیزازجمله اقدامات اخیر آنهاست.

عیسی فرهادی با اشاره به افشای توطئه های دشمنان توسط مقام معظم رهبری گفت: فرماندهی انقلاب علت شکست آمریکا و استکبار درجهان است.