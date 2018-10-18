به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نجیب زاده ظهر پنج شنبه در ستاد زراعت لرستان در سخنانی با اشاره به دستاوردهای پروژه «ایکاردا» در حوزه دامپروری استان، اظهار داشت: ارزش تغذیه دام های استان ۹۲۱ هزار تن است.

وی، ادامه داد: ۶۴ درصد این میزان مربوط به کاه حبوبات، غلات و مراتع است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه تولید گوشت استان در حوزه دام سبک ۷۵ درصد «بره زایی» است که به راحتی تا ۱۵۰ درصد نیز قابل افزایش است، گفت: اجرای پروژه «ایکاردا» و افزایش کیفیت تولید علوفه به طور حتم موجب افزایش بهره وری در حوزه دامپروری استان خواهد شد.