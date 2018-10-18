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۲۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۴

معاون جهاد کشاورزی لرستان خبر داد؛

افزایش بهره‌وری در حوزه دامپروری لرستان با اجرای پروژه «ایکاردا»

افزایش بهره‌وری در حوزه دامپروری لرستان با اجرای پروژه «ایکاردا»

خرم‌آباد- معاون جهاد کشاورزی لرستان از افزایش بهره‌وری در حوزه دامپروری این استان با اجرای پروژه «ایکاردا» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نجیب زاده ظهر پنج شنبه در ستاد زراعت لرستان در سخنانی با اشاره به دستاوردهای پروژه «ایکاردا» در حوزه دامپروری استان، اظهار داشت: ارزش تغذیه دام های استان ۹۲۱ هزار تن است.

وی، ادامه داد: ۶۴ درصد این میزان مربوط به کاه حبوبات، غلات و مراتع است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه تولید گوشت استان در حوزه دام سبک ۷۵ درصد «بره زایی» است که به راحتی تا ۱۵۰ درصد نیز قابل افزایش است، گفت: اجرای پروژه «ایکاردا» و افزایش کیفیت تولید علوفه به طور حتم موجب افزایش بهره وری در حوزه دامپروری استان خواهد شد.

کد مطلب 4434217

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