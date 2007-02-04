به گزارش خبرنگارمهر، مهندس رضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی دقایقی قبل مذاکره با سفرای تروئیکا های عدم تعهد و برخی از اعضای گروه 77 در آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به سئوالی درباره مرحله کنونی نصب سانتریفیوژها در تاسیسات غنی سازی نطنز گفت: اندکی صبر کنید و خیلی طول نمی کشد تا شما هم ببینید چه خواهد شد.

وی خطاب به خبرنگاران گفت فکر می کنم طی 7-8 روز آینده شما هم همراه من به نطنز خواهید آمد تا با آخرین مراحل کار آشنا شوید.

آقا زاده با بیان اینکه پرونده هسته ای کشورمان در شرایط کنونی سیاسی شده است ، افزود: باور من این است که تا زمانیکه سیاسی بودن این پرونده رفع نشود مسائل مربوط به آن یا حل نمی شود یا اینکه آژانس خواستار حل آن نیست.

رئیس سازمان انرژی اتمی، همچنین درباره گزارشی که قرار است البرادعی درباره فعالیت های هسته ای ایران منتشر کند گفت: آنچه که آژانس به ارایه آن موظف است و ما مرتب از مسئولان آن می شنویم این است که آژانس به صورت مرتب در فعالیت های هسته ای ایران حضور دارد.

آقا زاده تاکید کرد: البرادعی نمی تواند بگوید که ایران از چارچوب مقررات بین المللی قصوری داشته است.

وی درباره برخی اظهار نظرات مبنی بر عدم اجرای قطعنامه شورای امنیت از سوی ایران خاطر نشان کرد: ما این قطعنامه را دارای مشکلات حقوقی و اجرایی می دانیم و قبلا هم اعلام کرده ایم که آن را اجرا نخواهیم کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، درباره مذاکراتش با سفرای تروئیکای عدم تعهد و برخی از گروه اعضای 77 در آژانس انرژی اتمی گفت: نیاز بود شرحی از برنامه های هسته ای ایران در اراک، نظنز، اصفهان و مجموعه فعالیت ها برای اینها داده شود و به طور کلی فعالیت های هسته ای آینده ما یکی از محورهای بحث ما بود.

آقا زاده ادامه داد: محور دیگری که مورد گفتگو قرار گرفت این بود که این کشورها اذعان دارند که موضوع هسته ای ایران مسئله ای متعلق به همه است و این چیزی تنها محدود به ایران نیست بلکه سرنوشت تمام کشورهای جهان سوم و غیر متعهد را در آینده رقم خواهد زد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تلاش کشورهای عدم تعهد در زمینه پرونده هسته ای ایران نهایتا به سود خود آنها خواهد بود افزود: این کشورها مشتاق بودند ضمن گسترش ابعاد همکاری ها با ایران این تعاملات افزایش یابد.

وی درادامه اظهار داشت : محور سوم مذاکرات ما همکاری با آژانس و مسئله پیشنهاد آقای البرادعی ونوع همکاری ما با آژانس بود که در این چارچوب توضیح دادم که اغلب مسائل بین ایران و آژانس مباحثی نرمال است و چند مورد باقی مانده هم مسائل غیر قابل حلی نیست.

آقا زاده همچنین گفت: برای آنها مثال هایی زدم و روشن کردم که درباره برخی موضوعات مورد نظر همچون مسائل مربوط به آلودگی ها یا مباحث مربوط به فرآوری اورانیوم صدها ساعت صحبت شده و این مسائل جمع بندی شده و در یک جلسه می توان به حل و فصل آنها پرداخت.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: در جمع بندی که اینها داشتند اظهار کردند مطالب خوبی برای روشنگری و آگاهی شان در ایران مطرح شده و اعلام داشتند که به خصوص درنحوه نظارت آژانس فعالیت های ایران مسائل جدیدی را دریافت کرده اند که من توضیحاتی را درباره نصب دوربین های جدید آژانس در تاسیسات نطنز و اقدامات اخیر آژانس ارایه کردم.

وی با بیان اینکه این سفرا نمایندگان اکثریت دنیا در مجامع بین المللی بودند، افزود: ما برنامه داریم تا در آینده دیدارهایی هم برای بازدید سفرای کشورهای غربی از تاسیسات اتمی ایران داشته باشیم.

آقا زاده با اشاره به مواضع اخیر شبکه خبری سی ان ان آمریکا درباره مسائل هسته ای کشورمان تصریح کرد: این شبکه توجه داشته باشد که کدامیک از کشورهایی که به عنوان بلند گوی آنها عمل می کند، حاضر به شفاف سازی همچون ما بوده و درهای تاسیسات هسته ای شان را به روی جهانیان باز می کنند.

آقازاده در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص محدود کردن همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی چرا کشورمان همچنان به اقدامات فراقانونی برای اعتماد سازی در همکاری با آژانس ادامه می دهد؟ خاطر نشان کرد: آنچه که در نظنز و اصفهان بوده در چارچوب NPT است و ما هنوز متعهد به اجرای آن هستیم؛ قانون مجلس نیز ما را درباره ان پی تی محدود نکرده است.

وی افزود: ما درگذشته فراتر از اینها کار می کردیم و آنچه امروز مجلس از ما خواسته این است که از مقررات NPT خارج نشویم و این دوربین ها نیز در مقررات NPT وجود دارد.

آقا زاده در پاسخ به سئوالی دیگر درباره انتشار برخی اخبار، مبنی بر ترور یکی از متخصصان هسته ای کشور به نام اردشیر حسن پور، توسط تروریست های اطلاعاتی بیگانه افزود: الحمدالله همه متخصصان ما سالم هستند و هیچ اتفاقی نیافتاده و ما ترور چنین فردی را نداشته ایم.