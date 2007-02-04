اختصاص 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات مالی به بخش صنعت

به گزارش خبرنگارمهر، وزیر صنایع و معادن صبح امروز در مراسم افتتاح دومین مرکز خدمات فناوری و کسب و کارکشور در شهرک صنعتی عباس آباد بر تاکید بر این که صنایع کوچک با استفاده ازفرصت های ایجاد شده باید سرمایه گذاری و واحدهای صنعتی را تاسیس و هدایت کنند ، افزود: این امر موجب می شود که این بخش بتواند با واحدهای بزرگ و با نگرش صادراتی و خوشه‌سازی صادراتی به فعالیت خود ادامه دهد.

علیرضا طهماسبی اشتغال‌زایی سریع، انعطاف پذیری با نیازهای بازار، کمک به فرهنگ کار و توسعه صنعتی را ازمزایای صنایع کوچک در کشوربرشمرد و تصریح کرد: این بخش می تواند با سرمایه گذاری اندک در زنجیره تولید فعال شوند.

وزیر صنایع و معادن پایین بودن محصولات تولیدی، بالابودن ضایعات تولید، پایین بودن بهره وری نیروی کار، پایین بودن سطح فناوری و میزان تحقیق و توسعه را از چالش های پیش روی صنایع کوچک دانست و خاطرنشان کرد: دولت نهم با توجه به چالش های موجود جلساتی برگزار کرده که نتیجه آن تشکیل چنین مراکز خدمات فناوری و کسب و کار بوده است.

وی با اشاره به اهمیت صنایع کوچک در تمان دنیا ، گفت: ازاین رو قرارشد مراکزخدمات فناوری و کسب و کار را در شهرک های صنعتی درسال گذشته طراحی و پیاده سازی کنیم که اولین مرکز در اشتهارد افتتاح شد و امروز نیز شاهد افتتاح دومین مرکز درشهرک صنعتی عباس آباد هستیم.

طهماسبی افزود: ایجاد مراکز خدمات فناوری و کسب و کاردر دستیابی به استانداردهای جهانی، کاهش ضایعات و هزینه های تولید وافزایش توان صادراتی و کیفیت تولید نقش بسزایی دارند.

وی با اشاره به افزایش پنج درصدی توان بهره وری طی برنامه چهارم توسعه، تصریح کرد: این میزان متعلق به تمامی عوامل است.

وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: حدود 352 شهرک صنعتی فعال در کشوروجود دارند که 82 شهرک در دست ساخت و 50 شهرک نیزمصوب شده است.

وی گفت: مجموع 36 شهرک صنعتی فعال بیش از 100 واحد صنعتی فعال در خود جای داده اند و همچنین از 44 تصفیه خانه به بهره برداری رسیده 16 تصفیه خانه در سال جاری افتتاح شده اند که این امربه توسعه پایدار و صنعت سبز کمک زیادی می کند.

طهماسبی افزود: در بودجه سال آینده 4 درصد از یارانه های تسهیلات زودبازده در اختیارصنایع کوچک برای ایجاد زیر ساخت های صنعتی قرار می گیرند.