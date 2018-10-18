به گزارش خبرنگار مهر، رحمان قلاوند امروز پنجشنبه در کارگاه آموزشی حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری با اشاره به اینکه معضل بیکاری بیش از اینکه یک موضوع اقتصادی باشد یک مسئله اجتماعی است، اظهار داشت: سرانه درآمد لرستانی ها نصف متوسط کشوری است؛ معنی این مطلب این نیست که خداوند بر اساس حکمت و تدبیر به ما امکانات و استعداد نداده بلکه ما از استعداد های خود به خوبی بهره برداری نمی کنیم.

وی با بیان اینکه نیازمند به ایجاد یک کلینیک کسب و کار در لرستان هستیم، تصریح کرد: این کلینیک با کمک حوزه های دیگر باید کسب و کارهای استان را بشناسد و مسئله بیکاری را عارضه یابی کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان با تاکید بر اینکه متاسفانه اکثر مدیران واحدهای تولیدی ما با کارگران خود ارتباط ندارند، افزود: باید یکسری مهارت های نرم به جامعه تولیدی ارائه شود، مهارت چگونگی برقراری ارتباط با صنعت هم سو، ارتباط با افراد تاثیرگذار، فراگیری مسائل حقوقی و ... را به فعالان اقتصادی آموزش دهیم.

قلاوند ادامه داد: آقایانی که به قانون چسبیده اید، شما که برگه قانون دستتان است، به عنوان یک کارشناس می گویم مترصد این نباشید که یک واحد کارگاهی دچار مشکل شود و آن را بگیرید و ۵۰ تا ۱۰۰ نفر بیکار شود.

وی با اشاره به مقاومت نهادهای پرداخت کننده تسهیلات بانکی اظهار داشت: مردم را به سوی پس انداز کردن و بهره گیری از پس اندازها برای انجام کارهای سرمایه گذاری هدایت کنیم، هرچند که متاسفانه پس اندازهای مردم لرستان در جاهای دیگر سرمایه گذاری می شود و این موضوع به بیکاری در استان دامن می زند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان با اشاره به اینکه ما مزایا و امکانات و مزیت هایی داریم که کمتر به آن پرداخته ایم، مثل بوم گردی و گردشگری گفت: کسانی که از کشورهای دیگر به استان ما می آیند برج دیده اند، آسمان خراش دیده اند، چراغ قرمز خیلی خوب دیده اند، خیابان های خط کشی شده و رنگارنگ دیده اند و در فشار و کشاکش کار و اقتصاد به دنبال بازگشت به خویشتن و طبیعت هستند و به لرستان سفر می کنند.

وی ادامه داد: اینکه در کنار دریاچه یک برج بسازیم و افتخار کنیم کمکی به اشتغال نمی کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۱۰ تا ۱۱ درصد مقرری بگیران بیمه برای آموزش مجدد به فنی و حرفه ای معرفی می شوند، یادآور شد: فنی و حرفه ای سالانه ۷.۵ تا ۸ میلیون نفر ساعت آموزش ارائه می دهد.