به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا رویت مدیرعامل بنیاد خانواده در اختتامیه کنگره ملی خانواده با اشاره به اینکه این همایش با فضایی تخصصی و بانشاط برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه این دو روز به خوبی با فعالیت گ‌روههای یکدیگر آشنا شدیم.

وی ادامه داد: قبل از این کنگره ده هزار موسسه که در حوزه خانواده فعالیت می‌کنند شناسایی شده است و با هفت هزار نفر از این موسسات مصاحبه شد و ۷۰۰ نفر برای این کنگره انتخاب شدند.

مدیرعامل بنیاد خانواده افزود: این کنگره کمک کرد پنل‌های تخصصی خوبی برگزار شود و باعث‌تبادل اطلاعات و تجربیات شود.

حجت‌الاسلام رویت با بیان اینکه سایتی طراحی شده به نام بانک جامع محصولات چند رسانه‌ای خاطرنشان کرد: موسسات می‌توانند محصولات چند رسانه‌ای خود را در این سایت بارگذاری کنند تا دیگر موسسات از آن استفاده کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: مسائل و مشکلات مجموعه های مردمی شناسایی شده و دسته بندی شده است که برای رفع این مشکلات راهکارهای خوبی ارائه شده است.

مدیرعامل بنیاد خانواده با بیان اینکه پیش نویسی برای راه اندازی مجمع ملی خانواده شروع شده است، گفت: برای ثبت آن با وزارت کشور هماهنگ شده است و ان شاالله برای چند ماه اینده ثیت خواهد شد.