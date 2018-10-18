۴ بسته حمایت اجتماعی تا پایان امسال اعطا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعدازظهر پنج شنبه در جمع اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: تا یک شنبه هفته آینده برنامه اعطای طرح بسته حمایت اجتماعی تعیین و تکلیف می شود.

محسنی بندپی با اشاره به تخصیص ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای اجرای طرح حمایت اجتماعی، بیان کرد: دولت و رئیس جمهور تاکید دارند بسته های حمایتی اجتماعی تا پایان امسال به مشمولان این طرح اعطا شود.

وی تصریح کرد: علت تاخیر ایجادشده در توزیع این بسته حمایتی به سبب پوشش قرار دادن تمامی واجدین شرایط بوده است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: براساس لیستی که امسال تنظیم شده تمام بازنشستگان، افراد تحت پوشش تامین اجتماعی، ۷۷ میلیون نفر دریافت کننده یارانه مورد پایش قرار گرفته اند تا از طرح حمایتی اجتماعی بهره مند شوند.

محسنی بندپی همچنین درباره وضعیت بیمه روستاییان و عشایر، گفت: از مجموع یک‌میلیون و ۶۰۶ هزار خانوار روستایی، ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار ساکن در روستاهای کشور از بیمه اجتماعی برخوردار شده اند.

وی اضافه کرد: تلاش دولت بر این است تا بتوانیم زمینه ماندگاری روستاییان را فراهم و از مهاجرت آنان جلوگیری کنیم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر با استفاده از ظرفیت صندوق بیمه روستایی طرحی به منظور بیمه کردن کلنی‌های روستاییان و حتی شغل های فصلی در نظر گرفته ایم.

جذب ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغال فراگیر روستایی اشاره کرد و گفت: از این میزان اعتبار ۱۵ میلیارد تومان آن جذب شده است.

محسنی‌ بندپی اظهار کرد: این میزان اعتبار برای ایجاد اشتغال روستاییان در اختیار کارفرمایان قرار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه این میزان اعتبار در ۶ حوزه هزینه شده است، بیان کرد: کارورزی دانش آموختگان، کارورزی در عرصه محیط کار و ترویج نظام استاد شاگردی، اعطای مشوق های بیمه ای نهادهای حمایتی، یارانه دستمزد و بانکداری پیوندی و رونق مشاغل خانگی از جمله بخش های اشتغال فراگیر بوده است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین دولت برای هر فارغ التحصیل مبلغ ۳۰۰ هزار تومان را به صورت کمک هزینه و بیمه در نظر گرفته تا مورد حمایت قرار گیرند.

محسنی‌ بندپی ادامه داد: همچنین بر اساس طرح یارانه دستمزد برای هشت استانی که نرخ بیکاری آن ها از متوسط کشوری پایین تر است، دولت ۳۰ درصد دستمزد کارگران را پرداخت می کند.

وی اظهار کرد: در طرح بانکداری پیوندی دولت برای کمک به زنان سرپرست خانوار برنامه های خوبی را دستور کار قرار داده است.