بدهی پدیده به بازیکن خارجی فصل گذشته اش پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بدهی تیم فوبتال پدیده به یکی از بازیکنان خارجی این تیم در فصل گذشته با کمک یکی ازشرکت های فولادی پرداخت و موضوع کسر امتیاز از این تیم لیک برتری منتفی شد.

استاندار خراسان رضوی در همین رابطه بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به ضرب العجل تعیین شده برای پرداخت بدهی این تیم به بازیکن خارجی سابق آن «ایگور پراهیچ »و دغدغه جوانان و طرفداران تیم برای کسر ۶ امتیازتیم از سوی فیفا و احتمال سقوط این تیم خراسانی به رده های پایین جدول در صورت عدم پرداخت طلب این بازیکن ، موضوع را پیگیری کردیم.

علیرضا رشیدیان افزود: پس از این پیگیری ها یکی از صنایع فولادی بخش خصوصی پذیرفت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به تیم پدیده پرداخت کند تا با حل این مشکل، تیم فوتبال استان به صعود و بازی های موفقیت آمیز خود ادامه دهد.

وی بیان کرد: باید برای این تیم فوتبال، تصمیم جدی تری گرفته شود و در این راستا موضوع از طریق وزیر ورزش و جوانان پیگیری شد و در پی این گفت و گو ، وی به مدیر کل ورزش و جوانان استان ماموریت فوری در این رابطه داد.

رشیدیان خاطرنشان کرد:با وجود مشکلات موجود صنفی و اقتصادی استان در این رابطه از همه ظرفیت های استان بهره می گیریم و همکاری و مساعدت لازم در این موضوع خواهد شد تا تیم فوتبال خراسان حفظ و تقویت شود.