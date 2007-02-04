پرداخت هزینه سفرهای درون شهری از طریق بلیت اعتباری / ورود 30 هزار تاکسی جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرنگار مهر ، کامران حاج نصرالهی صبح امروز طی یک نشست مطبوعاتی پیرامون طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی در کشور گفت: اگرچه تاکسی ها نباید نقشی در حمل و نقل عمومی داشته باشند اما با توجه به کمبودهایی که طی سال های گذشته در سیستم حمل و نقل عمومی وجود داشته مسافربرهای شخصی نیز علاوه بر تاکسی ها توانسته اند خلاء موجود را پر کرده و در اغلب اوقات نیز در انجام سفرهای درون شهری و برون شهری به دولت یاری رسانده اند.

وی تصریح کرد: هم اکنون 45 درصد سفرهای شهری توسط حمل و نقل عمومی صورت می گیرد که حدود 25 درصد آن توسط سیستم های اتوبوسرانی و 20 درصد سفرهای درون شهری نیز توسط تاکسی های رسمی و غیر رسمی انجام می شود به طوری که حجم انتقال مسافر توسط تاکسی ها و اتوبوس ها رقم معادلی را به خود اختصاص داده است.

حاج نصرالهی ابراز امیدواری کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان برنامه چهارم توسعه سهم حمل و نقل عمومی در انجام سفرها به 70 درصد افزایش یابد البته این کار بدون افزایش سهم تاکسیرانی صورت می گیرد و سیستم های اساسی در حمل و نقل عمومی اعم از مترو ، اتوبوسرانی و مینی بوس رانی افزایش پیدا خواهد کرد.

به اعتقاد وی ، طی چند سال آینده هر تاکسی باید به یک مسافر و برای یک مسیر اختصاص یابد اما تا آن زمان از پتانسیل های موجود برای جابجایی مسافران درون شهری استفاده می شود.

مدیرکل توسعه حمل و نقل وزارت کشور گفت: براساس آمار موجود هم اکنون 225 هزار تاکسی رسمی در کشور فعال هستند همچنین به طور تخمینی حدود 175 هزار مسافربر شخصی به صورت موردی ، نیمه وقت و تمام وقت مسافرکشی می کنند.

حاج نصرالهی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی در سال آینده اظهار داشت: براساس این طرح، هر مسافربر شخصی که در این طرح شرکت نکرده و تحت نظارت تاکسیرانی فعال نباشد، متخلف محسوب می شود.

وی پیرامون اهداف طرح مذکور یادآور شد: بهینه سازی و مدیریت مصرف سوخت در کشور، شناسایی مسافربرهای شخصی، فراهم آوردن امکانات توسعه نوسازی ناوگان فرسوده، ایجاد نظم در حمل و نقل عمومی کشور، رعایت حقوق رانندگان، نیاز مردم به امنیت و توجه به حقوق شهروندان و ارایه خدمات مطمئن از مهمترین اهداف این طرح به شمار می رود.

به گفته حاج نصرالهی ، با اجرای این طرح از ابتدای بهمن ماه امسال در 31 شهر کشور تا کنون ، حدود 49 هزار و 556 نفر شناسایی و ثبت نام کرده اند.

دبیر شورای عالی ترافیک همچنین از ورود 30 هزار دستگاه تاکسی نو به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور تا پایان خرداد 86 خبر داد و گفت: علاوه بر این، شرکت های خصوصی نیز بزودی وارد طرح توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی می شوند که از حمایت های دولت نیز برخوردار خواهند شد.

وی همچنین از ورود 15 هزار دستگاه ون به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور خبر داد و گفت: از این تعداد 10 هزار ون در تهران مورد بهره برداری قرار می گیرد.

حاج نصرالهی با اشاره به کاربردی شدن استفاده از بلیت های اعتباری در انجام سفرهای درون شهری توسط مردم گفت: با اجرای این طرح ، سیستم های کارت خوان با قابلیت چاپ و اندازه گیری هزینه هر مسافر در تمامی وسایل حمل و نقل عمومی نصب و از همین طریق تاکسی داران هزینه سفر مسافران خود را محاسبه و ما نیز میزان مصرف سوخت مورد نیاز این خودروها را محاسبه می کنیم.

به گفته وی ، با اجرای طرح مذکور ، جابجایی مسافر و سفر کیلومتر ملاک سهمیه بنزین هر تاکسی خواهد شد.