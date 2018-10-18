بارش باران طی امروز و فردا در استان ایلام

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی امروز و فردا در برخی از مناطق استان انتظار بارش های پراکنده به صورت رگبار و رعد و برق را داریم.

وی افزود: این بارش ها به صورت نقطه ای و محلی هستند و خیلی گسترده نیستند اما می تواند در برخی از مناطق به صورت لحظه ای بارش ها تشدید پیدا کند.

میهن پرست اضافه کرد: چیزی که مهم است که از فردا شب سامانه بارشی به تدریج وارد سطح استان می شود و تا روز دوشنبه این سامانه در سطح استان فعال است.

وی گفت: سامانه نسبتا خوبی است و انتظار بارش های قابل توجهی را از این سامانه داریم و تقریبا تمام مناطق استان را پوشش می دهد ولی در مناطق جنوبی مثل شهرستان مهران و دهلران فعالیت آن کمتر است‌.

وی افزود: در روز یکشنبه این سامانه به اوج فعالیت خود می رسد، انتظار آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد و همچنین خطرات صاعقه در طول فعالیت این سامانه وجود دارد و از روز دوشنبه به تدریج این سامانه از سطح استان خارج می شود.