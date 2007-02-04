به گزارش خبرنگار مهر، اما درست بعد از انجام معاینات و آزمایشات مربوط به قبل از عمل و همچنین زمانی که تصمیم دارد از علاقه خود با "غزاله" (پرستار) حرف بزند، متوجه می شود او قرار است با دکتر معالج او ازدواج کند. همین امر باعث به هم ریختگی سروش و انصراف او از عمل و در نهایت تصادف با یک خودرو و کشته شدن او می شود.

تا اینجا داستان در مسیر عادی خود پیش می رود، اما از جایی مشکل دار می شود که روح سروش به ایستگاه بهشت می رسد و با فرشته ای!!! مواجه می شود و از او فرصتی کوتاه می خواهد تا دوباره به زندگی برگشته و عاشقی را این بار با چشمان بینا تجربه کند. همه چیز عجیب و غریب، بی اساس و بی منطق و در واقع به طور مضحکی پیش می رود. تکرار و تکرار در برخی صحنه ها ملال آور است و مخاطب را از فضای عاشقانه دور می کند.

بازی های مصنوعی، دیالوگ های کلیشه ای و اتفاقات غیرواقعی و گاه آزاردهنده فیلم را به ورطه سقوط می برد. حتی تک سکانس هایی هم که به ایجاد فضای عاشقانه در فیلم کمک می کند نیز در لا به لای این اتفاقات رنگ می بازند. خصوصا در انتها که دکتر سعی می کند دل غزاله را که حال بعد از مرگ سروش عاشق او شده، را به دست بیاورد و از طرفی سروش ـ در واقع روح او ـ به معنی حقیقی عشق پی می برد و به خاطر معشوق خود از عشقش چشمپوشی می کند.

اما نقطه عطف فیلم پایان آن است. جایی که صحنه قبل از تصادف را نشان می دهد و متوجه می شویم سروش برخوردی با ماشین نکرده و تصادفی رخ نداده، بلکه تمام این قضایا در درون سروش اتفاق افتاده و او به واسطه این امر درونی به حقیقت عشق پی برده است. این غافلگیری تنها توجیه و دستاویزی است که فیلم به عنوان سرپوشی برای تمام کاستی ها و نقص های خود از آن استفاده می کند.

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نغمه خدابخش