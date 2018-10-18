جنگل زدایی چالش اصلی محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری شامگاه پنجشنبه در نشست صمیمی با فرهنگیان بهشهر با اشاره به مشکلات مختلف زیست محیطی یادآور شد: طی ۵تا ۶ سال گذشته، جنگل زدایی چالش اصلی محیط زیست ایران بوده است وبخشی از جنگل ها خراب و تخریب شدند.

وی افزود: کشوری که ۱۸میلیون هکتار حنکل داشت طی سالهای گذشته به ۱۴میلیون هکتار و در برخی از گزارش ها به ۱۲میلیون هکتار تقلیل یافته است و بین ۴تا ۶ میلیون هکتار جنگل از بین رفت.

شاعری با اشاره به اعتبارات نوسازی مدارس افزود: اختصاص اعتبارات نوسازی و تجهیز مدارس، اعتبارات کشوزی برای کل کشور است که توسط مجلس تصویب و مقرر شد تا پایان برنامه ششم، سه میلیارد دلار به این امر اختصاص یابد.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۲۵میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی و تجهیز مدارس شرق مازندران تصویب شد که تا پایان سال اختصاص می یابد.

وی گفت: سرمایه های اجتماعی از سرمایه های مهم و ارزشمند در جامعه هستند که می توانند سرمایه مالی و طبیعی را به ارزشمندترین سرمایه تبدیل کنند.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جامعه فعلی ما نیازمند فرهنگ کار و تلاش مجاهدانه، مدیران کارآمد و خلاق و انسان هایی است که محیط زیست، صنعتگری و کشاورزی و خدمات بدانند و همه این موارد همان سرمایه های اجتماعی هستند که ارزشمندترین سرمایه هستند.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تلاش مجلس برای رفع بخشی از مشکلات فرهنگیان گفت: اجرای رتبه بندی معلمان از سال آینده، تشکیل بانک تخصصی فرهنگیان، تعیین تکلیف نیروهای حق التدریسی و معافیت هزینه آب، برق و گاز در صورت رعایت الگوی مصرف از جمله خدمات ارائه شده به فرهنگیان برای کاهش مشکلات این قشر است.