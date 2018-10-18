نظارت ویژه و دقیق بر عملکرد مؤسسات خیریه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم حسینی امروز در جلسه شورای اداری شهرستان ابرکوه که با حضور پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد کشور برگزار شد، اظهار داشت: کمیته امداد یک نهاد انقلابی و رسال آن، رسالت علوی است و مردم معمولا نگاه یک سیستم اداری به نهاد ندارند.

وی با تاکید بر اینکه، رسیدگی و خدمت به محرومان، فلسفه وجود کمیته امداد است،‌ افزود: امام خمینی (ره) نیز به همین منظور دستور تشکیل کمیته امداد را داد و امیدواریم این نهاد در دهه چهارم انقلاب، با قدرت و دلسوزی بیشتر رسیدگی به محرومان را پیگیری کند.

امام ‌جمعه ابرکوه تاکید کرد: بسیاری از محرومان جامعه و اقشار کم درآمد نیز صورت خود را با سیلی سرخ نگاه داشته اند که لازم است نیم نگاهی نیز به این افراد شود زیرا اینها حاضر نیستند بنا به دلایل مختلف، زیر پوشش دستگاه‌های حمایتی قرار گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت برخی مؤسسات خیریه در مناطق مختلف کشور از جمله شهرستان ابرکوه اظهار داشت: این خیریه ها اغلب با حمایت مردم خیر و نیکوکار، پول‌های کلانی به نام کمک به محرومان جمع آوری می کنند اما خروجی آن متناسب با کمک‌های جمع آوری شده نیست.

حسینی بیان کرد: ائمه جمعه به دلیل جایگاهی که در میان مردم دارند،‌ اغلب مراجعات بسیاری از سوی محرومان و نیازمندان و افراد گرفتار دارند اما همه ارجاعات ما به این مؤسسات با نارضایتی بوده و افراد دست‌خالی بازگشته‌اند.

امام جمعه ابرکوه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رسالت این مؤسسات، دستگیری از نیازمندان است، لازم است با توجه به شرایط مطرح شده، نظارت ویژه و دقیق بر عملکرد این مؤسسات صورت گیرد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه رفتار مسئولان نباید موجب افزایش رنج های محرومان شود، تصریح کرد: باید این نکته را بپذیریم که دسیسه‌های دشمن اجرایی شده و پیاده ‌نظام‌های آنان نیز در داخل آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و مسئله تورم، گرانی و فشار زندگی را بر مردم به اوج رسانده‌اند.

امام‌ جمعه ابرکوه ادامه داد: برخوردان مرفه از این فشار بی‌خیال بوده و این محرومان و نیازمندان هستند که برای تأمین قوت لایموت خود، در سختی هستند و این شرایط باید هرچه سریعتر بهبود یابد.