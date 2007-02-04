به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ابراهیم امینی نایب رئیس مجلس خبرگان، امروز در یک نشست خبری، ضمن تشریح عملکرد دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری در طی چند سال گذشته ، گفت: انتشار 23 کتاب، 4 رساله آماده چاپ و 14 اثر در دست تحقیق و چاپ 41 شماره مجله حکومت سیاسی از جمله فعالیت های فرهنگی این دبیر خانه است.

نایب رئیس خبرگان رهبری ، افزود: برگزاری همایش ها در نقاط مختلف کشور، برگزاری نخستین همایش دو سالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، راه اندازی سایت اینترنتی دبیر خانه مجلس خبرگان و آماده سازی مطالب محتوایی برای برنامه های صدا و سیما از دیگر اقدامات دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات جوانان، گفت: متاسفانه مسئولان هنوز به مشکلات عدیده قشر جوان پی نبرده اند در حالیکه این مشکلات قابل حل است و باید تمام قشرهای جامعه تلاش خود را برای رفع این مشکلات به کار گیرند.

امینی همچنین خواستار ایجاد وزارتخانه ای با نام خانه، خانواده وجوانان برای رسیدگی به مشکلات جوانان شد و از عدم توجه رسانه ها به مشکلات جوانان انتقاد کرد.

رئیس دبیر خانه مجلس خبرگان درخصوص نحوه نظارت بر عملکرد رهبری توسط مجلس خبرگان، خاطر نشان کرد: کمیسیون تحقیق مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری و استمرار شرایط رهبری را عهده دار است و همواره در این زمینه فعال بوده است.

وی تایید کاندیداهای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان را مصوبه خود مجلس خبرگان دانست و افزود: هر گاه لازم باشد اعضای خبرگان می توانند مرجع صلاحیت کاندیداها را تغییر دهند ولی در حال حاضر این مصوبات پا برجاست.