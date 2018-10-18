برتری مس و تداوم پیروزی های زاگرس/ فردا مصاف قهرمان و نایب قهرمان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از سی و یکمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان، عصر امروز پنجشنبه با برگزاری دو دیدار در شهرهای کرمان و اصفهان آغاز شد.

صنعت مس کرمان میزبان تیم ذوب آهن اصفهان بود و توانست به یک پیروزی خانگی در این مسابقه دست یابد. هیات هندبال نجف آباد اصفهان نیز اولین بازی خود را در لیگ برابر زاگرس اسلام آباد انجام داد. زاگرس اسلام آباد که در لیگ دسته یک با باخت برابر این تیم نتوانسته بود به عنوان قهرمانی برسد انتقام شکست خود را در این دیدار گرفت. تیم زاگرس اسلام آباد در این مسابقه توانست برابر تیم نجف آباد اصفهان به دومین برد خود در لیگ برتر دست یابد.

لازم به ذکر است رقابت‌های هفته دوم لیگ فردا جمعه ۲۷ مهر ماه با برگزاری سه دیدار دیگر پیگیری می شود. نفت و گاز گچساران مدافع عنوان قهرمانی در اصفهان به مصاف تیم فولاد مبارکه سپاهان خواهد رفت. نیروی زمینی کازرون از تیم تازه لیگ برتری شده سربداران سبزوار میزبانی خواهد کرد. فرازبام دهدشت نیز با توجه به قطعی شدن حضور نماینده اراک با نام شهرداری اراک مهمان این تیم می باشد.

* نتایج دو بازی روز پنج شنبه ۲۶ مهر ماه:

صنعت مس کرمان ۲۳ – ذوب آهن اصفهان۲۲

هیات نجف آباد اصفهان۲۳ –زاگرس اسلام آباد۲۴

* برنامه سه دیدار باقیمانده هفته دوم در روز جمعه ۲۷ مهرماه ؛ ساعت ۱۶:

فولاد مبارکه سپاهان – نفت و گاز گچساران

نیروی زمینی کازرون – سربداران سبزوار

نماینده اراک – فرازبام دهدشت