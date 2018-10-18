چراغ باستانشناسی در تپه کلار خاموش شده است

حسن فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدرنیته غرب شاخص های مختلفی دارد و میراث فرهنگی بخشی از شاخص های آن است و در جذب توریست، گردشگری، ثبات فرهنگی و هویت یابی تاثیر دارد گفت: میراث فرهنگی در بسیاری از مسائل نقش بسیاری دارد.

وی با اظهار اینکه در حال حاضر گرایش جوانان ما به سمت غرب است اظهار داشت: این درحالی که نیاکان ما میراث های گرانبهایی را به یادگار گذاشته اند و باید این میراث ها را معرفی و حفظ کنیم.

وی با عنوان اینکه نقش باستان شناسی در معرفی میراث های گرانبها حائز اهمیت است درباره تپه باستانی کلار گفت: تپه کلار کلاردشت داستان غم انگیزی دارد و به کاوش های باستانی در این تپه میراث فرهنگی و استان توجه نکرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: چراغ باستان شناسی تپه کلار که بخش مهمی از تاریخ مازندران و رابطه ما با شمال غرب ایران بوده خاموش شده است و هیچ شناختی از این میراث نداریم و در نتیجه بی مبالاتی از بین رفته است.

فاضلی با بیان اینکه لایه تحتانی تپه کلار به شش هزار سال قبل برمی گردد افزود: این تپه مربوط به چهار هزار سال قبل از میلاد است و هنوز پول پژوهشگران و کاوشگران را بعد از سالها نداده اند.

تپه کلار باتوجه به سابقه دیرینه ای که دارد یکی از نادر تپه های تاریخی است و در ارتفاعات بالای ۱۲۰۰ متری از سطح دریای آزاد قرار دارد.