عکاسی نزدیکترین هنر به مفهوم ایثار و شهادت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی آقایی به ستاد خبری دومین همایش تجلیل از فجرآفرینان عاشورایی درباره نقش عکاسی در بازگوکردن فرهنگ ایثار و شهادت و به تصویر کشیدن فضای معنوی دوران انقلاب و دفاع مقدس در بین مردم گفت: "عکسهای زمان انقلاب و دفاع مقدس اسناد بدون تردید هستند و جایگزینی برای آنها نداریم. چرا که هیچ هنری باورپذیری و مستند بودن عکس را ندارد."
وی در ادامه افزود: "عکاسی به تناسب میزان حضورش در صحنههای انقلاب و دفاع مقدس توانسته بخشی از این اتفاقات مهم و اجتماعی کشورمان را به تصویر بکشد و به دلیل نزدیک بودن به متن حادثه، تواسته از سندیت و بار عاطفی بیشتری برخوردار باشد که این خود راز ماندگاری عکسهای این دوران است."
آقایی درباره ویژگی عکاسی انقلاب و جنگ افزود: "عمدهترین ویژگی این هنر، حضور در صحنه حوادث است که رخدادهای تاریخی را مستندسازی میکند. جنگ و انقلاب در هر جامعهای از مهمترین وقایع تاریخی آن است. به ویژه جامعه ما که انقلاب و جنگ از جنبه معنوی و ارزشی نیز برخوردار بوده و سابقه طولانی در باور مردم داشته است. بر این اساس حضور در چنین صحنههایی برای عکاسان مخاطرهآمیز است و این خود تفاوت معناداری برای عکاسی با سایر هنرها ایجاد میکند."
این عکاس جنگ ادامه داد: "در دوران انقلاب و دفاع مقدس، عکاسان امکان به تصویر کشیدن بخشهایی از این اتفاقهای بزرگ را داشتند، اما تعداد اندکی از آنها موفق شدند. زیرا دامنه گسترده جریانات انقلاب و دفاع مقدس به قدری بود که کسی نمیتواند ادعا کند توانسته جامعیت انقلاب و جنگ را به تصویر بکشد و این خود از ویژگی این وقایع بزرگ ناشی میشود."
وی با بیان اینکه در دوران انقلاب عکس تاثیرات زیادی در ترغیب مردم به سوی ایثار و استمرار انقلاب داشته است، اظهار داشت: "عکاسی و خطاطی در دوران انقلاب و بعد از آن خمیرمایه دیگر بخشهای هنری بوده، چرا که علاوه بر مستندکردن وقایع، نقشی عمده در جریان اطلاعرسانی داشته است. به این دلیل که در زمان انقلاب تمامی رسانهها در کنترل رژیم ستم شاهی بودند و با برپایی نمایشگاههای یک روزه مردم از طریق عکس از این اتفاقات مهم مطلع میشدند."
آقایی در خاتمه در خصوص تاثیر تداوم برپایی همایشهایی همچون همایش فجرآفرینان عاشورایی در پیشبرد اهداف انقلاب و نظام اسلامی خاطرنشان کرد: "برگزاری این نوع مراسم قطعا مهم و ضروری است، اما مهمتر از آن بسنده کردن این همایشها به یک مقطع خاص تاریخی است. ما کشوری با تاریخ چندهزار ساله هستیم و باید برای کاربردی کردن سندهای جدی کشورمان فکری اساسی بکنیم و نباید تنها مناسبتهای خاص ما را به یاد گنجینههایمان بیندازد."
دومین همایش تجلیل از فجرآفرینان عاشورایی به همت دبیرخانه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران ساعت 30/9 صبح یکشنبه 29 بهمن در تالار وحدت برگزار میشود.
عکاسی به لحاظ ذات هنری و بار معنایی نزدیکترین هنر به مفاهیم و صحنههای حضور و بروز ایثار و فداکاری است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی آقایی به ستاد خبری دومین همایش تجلیل از فجرآفرینان عاشورایی درباره نقش عکاسی در بازگوکردن فرهنگ ایثار و شهادت و به تصویر کشیدن فضای معنوی دوران انقلاب و دفاع مقدس در بین مردم گفت: "عکسهای زمان انقلاب و دفاع مقدس اسناد بدون تردید هستند و جایگزینی برای آنها نداریم. چرا که هیچ هنری باورپذیری و مستند بودن عکس را ندارد."
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